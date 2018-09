Die Sängerin der Cranberries ist ertrunken

Die Sängerin der irischen Rockband The Cranberries, Dolores O'Riordan, starb im Jänner "plötzlich" im Alter von 46 Jahre, wie es Anfang des Jahres hieß. Wie ein Gerichtsmediziner nun bekanntgab, handelt es sich um einen Unfalltod durch Ertrinken nach einer Alkoholvergiftung. O'Riordan war im in der Badewanne eines Hotelzimmers in London gefunden worden.

O'Riordan wurde als Cranberries-Frontfrau mit ihrem westirischen Akzent und leidenschaftlich gesungenen Texten berühmt. Sie stieß 1990 als Sängerin zu der Band hinzu. Nach dem Erfolg des Debütalbums im Jahr 1993 bauten The Cranberries ihren Erfolg 1994 aus: Das zweite Album "No Need to Argue" landete in Deutschland, Frankreich und Australien auf Platz eins und in den USA auf Platz sechs. Die Single "Zombie" wurde europaweit zum Hit, weltweit wurden 40 Millionen Exemplare des Albums verkauft.

(APA/AFP/Red.)