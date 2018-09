Neunmal zum Landesmittelpunkt Mit „Moby Dick“ durch Österreich

Irgendwann standen sie am geografischen Mittelpunkt des Burgenlands in einer Kapelle und hielten eine Walfängermesse ab. Der Priester las eine Passage aus „Moby Dick“, und die Einheimischen waren extra gekommen, um mit den sieben Matrosen mitzufeiern. Es war nicht ihr einziger Halt.

Von Wien aus hatten sich die sieben Schauspieler der Experimental-Performance-Theatergruppe Toxic Dreams auf den Weg gemacht, um Österreich zu erkunden. Eine Jubiläumsreise zum 20-jährigen Bestehen, angelehnt an „Moby Dick“, dessen Geschichte heute noch aktuell sei. „Das Buch behandelt alle Aspekte unseres Lebens, Natur, Umwelt, Politik, Gesellschaft. Das Schiff ist auch eine Metapher für eine sehr diverse Gesellschaft, die von einem wahnsinnigen Kapitän ins Verderben gestürzt wird“, sagt Kornelia Kilga, die mit Yosi Wanunu die Theatergruppe gegründet hat. „Im Internet vergleichen Menschen Captain Ahab mit Trump. Er führt das amerikanische Schiff ins Verderben“, fügt er hinzu.

Also besorgte sich die Gruppe vor einem Jahr ein Wohnmobil, suchte sich den geografischen Mittelpunkt jedes Bundeslandes heraus und besuchte sie als Schiffscrew in Matrosenanzügen. Rituale und unerwartete Begegnungen inklusive. So machten sie einen hawaiianischen Tanz in Baströcken vor einer Art Totem an der B1 in Gunskirchen, dem Mittelpunkt Oberösterreichs („Ich hoffe, wir haben keine Unfälle verursacht“), sie traten spontan mit einem Zirkus auf und veranstalteten eine Schlagobersschlacht am geografischen Mittelpunkt der Steiermark.

Willkommen in Österreich

„Was schön zu sehen war, war, dass wir überall freundlich empfangen wurden. Die Leute haben sich echt gefreut“, erzählt Kilga. Bei der Schlagobersschlacht war plötzlich das halbe Dorf versammelt, die Jungen luden sie in die Dorfdisco ein. Die Reise wurde auf Video aufgenommen. Ein paar 100 Stunden Material, das man in einem Mix aus Videoinstallation und Performance aufführen wollte – doch dann kam der Dachboden des Museumsquartiers als Aufführungsort dazwischen, wo das Konzept nicht gepasst hätte. „Man muss auch den Raum würdigen“, sagt Kilga. Also gibt es ab heute, Freitag, eine Performance über die Reise. Maximal 30 Zuseher dürfen (in gelben Regenmänteln) in drei Vorstellungen am Tag den selten geöffneten Dachboden des Museumsquartiers besuchen. Führen wird die Gruppe Didi Bruckmayr von der Band Fuckhead. Er verkörpert Graf von Ledebur, jenen Österreicher, der in John Hustons „Moby Dick“-Film die Rolle des Harpuniers Queequeg spielt.

Ledebur führt durch neun Inseln – etwa die Steiermark, wo der „Eisenmann“ (eine Referenz an den Erzberg und Arnold Schwarzenegger) auftritt. Dafür wurde der – sehenswerte – Dachboden in ein kleines Erlebnisparadies umgebaut. Ein Totem für Oberösterreich, vor dem ein Gemetzel zwischen einem roten und einem schwarzen Stamm stattfindet, Wassereimer für die Kärntner Seen, eine Lawine für Vorarlberg, singende Mexikaner für das Grenzbundesland Burgenland.

Es ist die mittlerweile 70. Produktion, die Toxic Dreams macht. Wanunu kam als Kind marokkanischer Juden in Israel auf die Welt, später ging er nach New York, bis es ihn nach Österreich verschlug. Seit einem Monat hat er die österreichische Staatsbürgerschaft. Er musste vier Jahre darauf warten – dann gab es Probleme, weil er „zu wenig integriert“ sei. Er lacht. Seit 20 Jahren sind Wanunu und Kilga fixer Bestandteil der Performanceszene, die deutlich älter sei, als man denkt. „Niemand hat damit gerechnet, dass wir alt werden“, sagt Wanunu. Er findet es schade, dass die Gruppe kein Theater habe, wo man Stücke länger und wiederaufführen könne. Auch Neues ausprobieren, um Jüngere – für die die Szene gar nicht mehr so cool sei – anzusprechen. „In Wien ist die Theaterwelt durch die großen Häuser kontrolliert.“ Es sei falsch, dass nur junge Menschen Performancetheater besuchen. Das Reisematerial soll ein Film oder eine Webserie werden. Bei Toxic Dreams weiß man das nie so genau.

AUF EINEN BLICK Der Wal der Österreich verschluckte. Die „Geisterschifffahrt“ am Dachboden des Museumsquartiers feiert heute, Freitag, 7. September, um 18 Uhr Premiere. Weitere Termine finden unter anderem am 8.9. und 11.-15.9. statt. Der 1000 m2 große Dachboden ist selten für die Öffentlichkeit zugänglich. Das Stück erzählt die Geschichte von Graf von Ledebur, der als Harpunier Queequeg im Film Moby Dick auftritt, danach nach Österreich heimkehrt und ein Geisterschiff baut. Infos unter toxicdreams.at, Karten unter office@toxicdreams.at

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.09.2018)