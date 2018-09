Burt Reynolds mit 82 Jahren gestorben

2010 unterzog sich der Hollywood-Star einer Bypass-Operation, von der er sich schnell wieder erholte. Wie US-Medien nun übereinstimmend berichten, ist er am Donnerstagmorgen mit Herzstillstand in ein Krankenhaus in Florida eingeliefert worden.

Der 82-Jährige hinterlässt einen Sohn, der mit seiner damaligen Frau Loni Anderson adoptierte. Er war zwei Mal verheiratet; die Ehe mit Anderson hielt nur fünf Jahre. Die darauffolgende Schlammschlacht dauerte länger an. In den letzten Jahren machte er weniger durch seine Filme und Produktionen von sich reden, obwohl er fast jährlich neue Filme veröffentlichte.

Reynolds wurde vor allem durch seine Filmrollen in den 70er und 80er Jahren bekannt. In Boogie Nights spielte er einen Pornofilmproduzenten, wofür er sogar für einen Oscar nominiert wurde.

Im Film "Once Upon a Time in Hollywood" von Quentin Tarantino soll er ebenfalls mitspielen. Der Film soll im Juli 2019 in den Kinos anlaufen. Es ist der erste Film von Tarantino in dem auch Al Pacino mitspielt. "Once Upon a Time in Hollywood" spielt im Jahr 1969 in Los Angeles, zur Zeit der Hippie-Revolution und einer von Charles Manson angestifteten Mordserie, der unter anderem die Schauspielerin Sharon Tate (Margot Robbie) zum Opfer fiel. DiCaprio mimt einen früheren Western-Star, Pitt spielt dessen Stunt-Double.

(bagre)