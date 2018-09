Sally Field: Vom Stiefvater vergewaltigt

Hollywoodstar Sally Field steht seit über 50 Jahren vor der Kamera. Über ihr privates Leben sprach sie bislang nur selten. Nun gibt sie in ihren Memoiren "In Pieces", die am 18. September in den USA erscheinen sollen, persönliche Einblicke in ihre Vergangenheit – und in ein dunkles Kapitel aus ihrer Kindheit. Die zweifach oscarprämierte Schauspielerin soll von ihrem Stiefvater jahrelang missbraucht worden zu sein, wie sie in ihrem Buch schreibt.

Nach der Scheidung von Sally Fields Vater, Richard Dryden Field, heiratete Mutter Margaret Field 1952 den Schauspieler und Stuntman Jock Mahoney. Ihn beschreibt die heute 71-Jährige in ihrem Buch als "magischen Rattenfänger", der ihre Familie seine "begeisterten Anhänger" nennen konnte.

"Es wäre um so vieles einfacher gewesen, hätte ich nur eine Sache gespürt, wäre Jocko [Anm. d. Red.: Jock Mahoney] nichts als grausam und beängstigend gewesen. Aber er war es nicht", steht in den Buchauszügen, die die "New York Times" vorab veröffentlicht hatte.

Mehrmals soll sich Jock Mahoney an der jungen Fields vergriffen haben und sie zu ihm ins Schlafzimmer gerufen haben - bis Field 14 Jahre alt war. "Ich habe mich wie ein Kind gefühlt, hilflos, und gleichzeitig nicht wie ein Kind", wird Field zitiert. "Und dennoch: Ich wollte einfach nur ein Kind sein."

Sally Fields Memoiren erscheinen am 18. September in den USA. – (c) Simon & Schuster UK

Mutter Margaret habe vom jahrelangen Missbrauch nichts mitbekommen. Erst 50 Jahre später, als ihre Mutter im wegen eines Krebsleidens im Sterben lag, eröffnete ihr ihre Tochter die ganze Wahrheit. Margaret Field trennte sich bereits im Jahr 1968 von Mahoney, 1989 verstarb er.

Erst nachdem sich Field von ihrem Peiniger loslösen konnte, erlebte sie ein "sexuelles Erwachen", das sie in ihrem Buch als "Ausbrechen aus meinem eigenen Gehirn" beschreibt. Bald darauf ereilte sie ein weiterer Lebenseinschnitt. Mit 17 Jahren, so schreibt Field, wurde sie schwanger - in Mexiko ließ sie das Ungeborene heimlich abtreiben.

"Verwirrende" Beziehung zu Burt Reynolds

Mit Filmen wie "Mr. Universum" und "Ein ausgekochtes Schlitzohr", in dem sie an der Seite des vor Kurzem verstorbenen Schauspielers Burt Reynolds spielte, gelang Sally Fields zu Beginn der 1970er Jahre ihr Durchbruch in Hollywood.

Mit Reynolds verbindet sie auch eine private Beziehung. Die beiden waren von 1977 bis 1982 ein Paar. Dass dieser ihre Memoiren nicht mehr lesen werde, stimme sie "froh", wie sie verriet. Ihre Beziehung zu der Hollywoodlegende sei "verwirrend und kompliziert gewesen, nicht ohne Liebe aber wirklich sehr kompliziert und schmerzvoll". Generell habe sie immer wieder Zweifel gehegt, ob sie ihre Biografie veröffentlichen soll oder nicht.

Sally Field ist zweimal geschieden. Von 1968 bis 1975 war sie mit Steve Craig verheiratet, mit dem sie zwei Kinder, Peter und Eli Craig, hat. 1984 heiratete sie erneut. Mit Alan Greisman, von dem sie sich 1993 scheiden ließ, hat sie einen weiteren Sohn namens Sam.

Star der alten Schule: Ikone mit Schnauzer und Brusthaar

(red.)