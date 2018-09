Walter Ruck: Wiener Präsident auf großer Bühne

Der Präsident der Wiener Wirtschaftskammer Walter Ruck nimmt Anleihe bei den Großen. Nicht bei Harald Mahrer, Chef der österreichischen Kammer, sondern bei Christian Konrad. Der hat während seiner Zeit als Raiffeisen-Boss regelmäßig zum Sauschädelessen eingeladen. Ruck versammelte am Dienstag Journalisten zum „Spanferkel-Schmaus“ in die Stiegl Ambulanz der beschaulichen Großstadtoase namens Hof des Alten AKH, pardon, Uni Wien Campus. Apropos Mahrer: Die Wiener Wirtschaftskammer überrascht derzeit mit einer breiten Kampagne, die das Image von Unternehmern (das ja nicht selten in der politischen Debatte leidet) auf Hochglanz bringen soll.

Die Wiener Kammer betritt die ganz große Bühne. Die Kampagne läuft nämlich nicht „nur“, wie das zu vermuten wäre, in Wien, sondern bundesweit. Gelaufen wird übrigens auch am Samstag. Da lädt der ÖVP-Politiker Ruck schon wieder ein. Diesmal mit seinem Freund über parteipolitische Grenzen hinweg, mit Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ. Unter dem Motto „Sport verbindet, Fußball vereint“ gibt es ein Benefiz-Fußballturnier auf der Hohen Warte zugunsten der Kinderkrebsforschung des St. Anna Kinderspitals.

