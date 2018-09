Roncallis junge Gesichter

Quincy Azzario muss immer wieder lachen. Da rennt ihr Kollege zweimal täglich durch die Manege und begeistert als Clown Chistirrin (und Bernhard Pauls aktueller Liebling) das Publikum. Und dann sitzt er da und ist einfach nur verlegen. „So shy“, lacht sie, „so cute.“ So schüchtern, so süß.

Um halb eins ist es für die Zirkusleute mit dem verschobenen Tagesablauf der erste Programmpunkt des Tages; Artistin Quincy Azzario fungiert beim Doppelinterview mit dem Mexikaner auch als Übersetzerin. Fünf Sprachen spricht sie, seitdem sie sich mit Haitao Kong angefreundet hat, lernt sie mittels Google Translator Chinesisch. Der Akrobat ist mit seiner Balance auf gestapelten Stühlen der Höhepunkt der aktuellen Show – und der am härtesten trainierende Artist der Truppe. „Er sieht im Handstand fern.“

Nicht, dass sie selbst keinen Ehrgeiz hätte. „Ich versuche immer, noch besser zu werden, neue Tricks einzubauen.“ Gern etwa würde sie bei ihren Handständen auf gestapelten Blöcken von einem Arm auf den anderen springen. Auch Vega ist mit sich noch nicht zufrieden. Auf einer Skala von eins bis zehn sei seine Nummer erst eine fünf, sagt der 28-Jährige. Als lachender Clown sei er dabei schon auf die Welt gekommen; mit sieben Jahren beschloss er, auch andere Disziplinen zu trainieren. „Ich will eine andere Art von Clown sein“, sagt er. Eine, die alles kann. Akrobatik etwa, in der Show tritt er mit den Cedeño-Brüdern mit einer Trapez-Nummer auf. Oder Instrumente spielen: Zwölf kann er gut, 18 insgesamt; als nächstes will er am Klavier besser werden. So gerüstet, tobt er sich in der Manege als frecher Spitzbub aus. „Mit Make-up fühlt sich das alles ganz anders an.“

Quincy Azzario hat ihre Zukunft im Zirkus nie infrage gestellt. Sie ist Zirkuskünstlerin in achter Generation, der Vater Spanier, die Mutter Engländerin, beide Clowns. Sie selbst ging mit elf Jahren für drei Jahre in die Zirkusschule in Verona, trat dann mit ihrer Schwester als Duo auf; seit zwei Jahren hat sie eine Solodarbietung. Der Vater hatte immer betont, dass die Töchter nicht zum Zirkus müssten, auch bei den Verwandten in Spanien leben könnten. „Aber es ist eben eine Passion.“

Schmerz und Glitzer

Das romantische Bild von der Zirkusfamilie, die gemeinsam durch die Lande zieht, stimmt freilich nur bedingt. Bis November läuft Azzarios Vertrag, was dann ist, weiß sie nicht. Dazu kommt das ständige Verletzungsrisiko. Erst kürzlich zerbrach ihr eine Flasche Glitzer in der Hand – unmittelbar vor ihrer Handstandnummer. Sie ging in die Knie, das Blut floss, sie rief nach Mike Chao, dem Illusionisten, der nach ihr kommt: Er müsse früher in die Manege, sie ins Krankenhaus. Inzwischen ist der Schnitt recht gut verheilt. Auch Vega musste nach einem Sturz ins Spital. Er bettelte darum, vor der Abendvorstellung wieder im Zirkus zu sein: Es mag kitschig klingen, aber keinen Tag will er auf das Lachen des Publikums verzichten.

Die Zusammensetzung der Truppe ändert sich dabei zumindest mit jeder Show. Bernhard Paul heuere einfach die besten Artisten an, sagt Azzario. Quereinsteiger inklusive. Diesmal ist da etwa Paolo Casanova, gelernter Auto- und Motorraddesigner aus Turin. Für viele Weltmarken baute er die technischen Prototypmodelle, seine Liebe galt seit den Fellini-Filmen aber auch den Clowns, beides kombiniert er nun in einem poetischen Beitrag. Oder Moustapha Niasse und Hamza Benini: Eigentlich sind die beiden Koch und Kellner, Paul erwischte sie nachts bei einer heimlichen Probe, im neuen Programm reiten sie nun auf Plüschelefanten ein. Denn Tiere gibt es im Roncalli neuerdings nur noch als Zitate; als Hologramm-Pferde oder Stoffkaninchen, das die Clowns aus dem Hut zaubern.

Doch was fasziniert junge Leute, heutige Kinder am Zirkus? „Das Live-Erlebnis“, sagt Azzario, die selbst nachts oft noch stundenlang durch Videos in sozialen Medien surft. „Und die Tatsache, dass, anders als in Videos, hier nicht immer alles perfekt ist.“ Wobei das Publikum durchaus Einfluss habe. „Je lauter sie sind, desto besser sind wir“, sagt sie. Die Premiere in Wien war für sie diesbezüglich einer der besten Abende überhaupt.

AUF EINEN BLICK Der Circus Roncalli wurde 1975 von Bernhard Paul und André Heller gegründet. Man trennte sich nach der ersten Saison. Paul gelang es trotz Zirkussterben, Roncalli weiter erfolgreich zu führen. Nach seiner 40-Jahr-Jubiläums-Tour ist er nun mit dem Programm „Storyteller“ unterwegs. Erstmals gibt es Hologramme, zum ersten Mal sind keine Tiere mit dabei. Bis 14. Oktober gastiert der Zirkus auf dem Wiener Rathausplatz, danach zieht er weiter nach Graz und Linz.

