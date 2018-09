Niki Lauda geht es "wieder wesentlich besser"

Ex-Formel 1-Star Niki Lauda befindet sich nach seiner Anfang August im Wiener AKH durchgeführten Lungentransplantation weiterhin auf dem Weg der Besserung. Das berichtete sein jüngerer Bruder, der ehemalige Unternehmer Florian Lauda, in der ORF-Sendung "Stöckl".

"Ihm geht's Gott sei Dank wieder wesentlich besser. Er telefoniert und schaut die Autorennen im Fernsehen an", sagte Florian Lauda in der am Donnerstagabend ausgestrahlten Sendung. Er habe kurz zuvor mit Laudas Ehefrau Birgit gesprochen und auch sie sei "ganz happy, dass es ihm wieder relativ gut geht".

Sein Bruder müsse "natürlich noch Physiotherapie machen. Also so schnell wird es nicht wieder so, wie er früher war, aber das kommt schon. Es braucht halt seine Zeit", gab sich Florian Lauda zuversichtlich.

Niki Lauda: Ein Mann der Extreme

>> Der Weg zu einer neuen Lunge. Sechs Antworten zum Thema Transplantationen.

(APA)