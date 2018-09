Wolf Haas: „Die Realität ist manchmal widerborstig“

Viele Bücher für oder über Kinder und Jugendliche von „Jim Knopf“ bis „Tschick“ funktionieren nach dem Muster: Einer zieht aus, erlebt etwas und kehrt dann reifer zurück. Das ist bei „Junger Mann“ auch so.



Wolf Haas: Er verliebt sich, ist noch blauäugig und glaubt, er muss nur alles richtig machen, dann wird schon alles so werden, wie er sich das vorstellt. Er geht auf große Fahrt. Als er zurückkommt, am Ende der Sommerferien, ist er kein Kind mehr.



Waren Sie gern jung?



Ich kann mich vor allem gut an das Gefühl erinnern, dass ich unbedingt erwachsen sein wollte. Und dass ich andererseits nie so werden wollte wie meine Eltern und die anderen Erwachsenen! Dieser ganze Katzenjammer! Das Leben muss doch mehr zu bieten haben!



Währenddessen ist man selbst oft nicht gerade sehr glücklich.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.09.2018)