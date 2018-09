Soon-Yi Previn gibt seltenes Interview, um Woody Allen zu verteidigen

Soon-Yi Previn, die Frau von Woody Allen, hat zum ersten Mal seit Jahrzehnten öffentlich über ihr früheres Leben mit Mia Farrow gesprochen. Die 47-Jährige, die vor der Liebesbeziehung mit Allen die Adoptivtochter von dessen damaliger Freundin Mia Farrow war, sieht ihren Mann einer Kampagne ausgesetzt.

In einem Interview mit dem New York Magazine, das am Sonntag veröffentlicht wurde, behauptete Previn, dass die Schauspielerin Farrow die aktuelle #MeToo-Bewegung ausgenutzt habe, um Lügen über Allen zu verbreiten. In dem Artikel sagte Previn auch, dass ihre Kindheit nicht glücklich verlaufen sei. Sie behauptet, Farrow hätte klare Favoriten unter ihren Kindern gehabt, sie selbst sei wie eine Dienstbotin behandelt worden. Außerdem erinnere sie sich an körperlichen Missbrauch und Vernachlässigung.

Soon-Yi Previn sagt in dem Artikel, dass sie und Farrow von Anfang an "wie Öl und Wasser" waren. "Mia war nicht mütterlich zu mir". Um beispielsweise gegen Soon-Yis Lernschwäche anzukämpfen, soll Farrow ihre Adoptivtochter kopfüber an den Beinen gehalten haben, damit das Blut im Kopf zusammenläuft und sie mit Bürsten und anderen Gegenständen geschlagen haben, um sie für ihr schlechtes Gedächtnis zu bestrafen. Woody Allen mit Soon-Yi Previn 1996 in Venedig – Reuters

Woody Allen wird von Farrows anderen Adoptivtochter Dylan beschuldigt, sie 1992 als Siebenjährige auf dem Dachboden ihres Hauses missbraucht zu haben. Zwei mehrmonatige Ermittlungsverfahren brachten jedoch keinen Hinweis auf einen Missbrauch. Allen hatte die Vorwürfe in der Vergangenheit stets zurückgewiesen und Mia Farrow vorgeworfen, die gemeinsame Adoptivtochter manipuliert zu haben.

Die Trennung zwischen der Star-Schauspielerin Mia Farrow und Allen sorgte 1994 auch deshalb für einen Riesenwirbel, weil sie durch die die Affäre des Regisseurs mit Soon-Yi Previn ausgelöst worden war.

Seine Beziehung zu der damals 21-jährigen Soon-Yi begann Allen, als er noch mit Farrow zusammen war. Später heiratete er die aus Südkorea stammende Frau. Sie sind bis heute zusammen und haben zwei gemeinsame Adoptivtöchter, Manzie Tio und Bechet. Woody Allen mit seiner Tochter Manzie Tio (rechts) und Soon-Yi Previn mit seiner Tochter Bechet (links) – Reuters

>> Zum Interview im "New York Magazin"

