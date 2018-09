Beinamputierte belegte bei Miss-Italien-Wahl Platz drei

Eine beinamputierte 18-Jährige hat es bei der Wahl der Miss Italien unter die letzten Drei geschafft. Chiara Bordi aus dem zentralitalienischen Tarquinia trat in der Nacht auf Dienstag wie ihre Konkurrentinnen im Bikini auf. Dabei war deutlich zu sehen, dass sie infolge eines Verkehrsunfalls im Alter von 13 Jahren eine Beinprothese trägt. Bordi wurde Dritte von insgesamt 32 Bewerberinnen.

Wegen Bordis Behinderung hatte sich in den vergangenen Tagen in den Online-Netzwerken eine Flut von Schmähungen und Anfeindungen über der 18-Jährigen ergossen. Doch Bordi ließ dies nicht auf sich sitzen. "Mir fehlt ein Bein, aber Ihnen ein Herz und ein Hirn", konterte die Jugendliche auf ihrer Facebook-Seite den Vorwurf eines Nutzers, sie dürfe nur an dem Schönheitswettbewerb teilnehmen, weil sie "verkrüppelt" sei.

"Hinter all diesen Gemeinheiten verstecken sich Frustration und Unzufriedenheit", analysierte Bordi. Bei ihrer Teilnahme an der Miss-Wahl gehe es ihr nicht um den Sieg, "sondern darum der Welt zu zeigen, dass das Leben immer noch schön ist".

(APA/AFP)