Die Frau, die Steine in den Weg legt: Ein Kunstprojekt schenkt Lächeln

Man findet sie nicht allzu leicht. Wiener, die gerne und offensiv freundlich sind. Und die Sätze sagen (und meinen!) wie: „Freundlichkeit ist eine feine Sache, sie kostet weder Zeit noch Geld und sie vermehrt sich wie von selbst.“

Das Zitat stammt von Alessandra Mucha. Die Turnusärztin, laut Eigendefinition ein „waschechtes Wiener Mädel“, hat sich eine ungewöhnliche Möglichkeit überlegt, Freundlichkeit im Rahmen ihres „kleinen Wiener Kunstprojekts“ weiterzugeben.

Mucha legt nämlich Menschen Steine in den Weg, freundliche Steine. Freundlich deshalb, weil sie diese Steine mit Sprüchen beschriftet – Zitate, Gedichtzeilen, Lieder. „Friendly Stones“ heißt ihr Kunstprojekt, mit dem sie den Wienern ein wenig Farbe ins Leben, sie zum Nachdenken oder eben zum Lächeln bringen will.

Diese Steine platziert Mucha dann auf ihren Wegen durch die Stadt – häufig im siebenten Bezirk, wo sie auch wohnt – an Orten, zu denen sie gut passen. „Hey honey, take a walk on the wild side“ stand etwa auf einem Stein, den Mucha auf den Sitz einer Vespa legte. Oder ein schlichtes „Smile“ in der U-Bahn-Station (kann ja gerade dort nicht schaden.) Oder einen fast kindlich bemalten Stein mit dem Spruch „It's the little things“, den sie in einem Mauerspalt platziert hat.

It's the little things. Die kleinen Dinge, die zählen. Manchmal, erzählt Mucha, trägt sie einen Stein tagelang mit sich herum, ehe sie einen guten Platz für ihn findet. Dann wieder entdeckt sie einen außergewöhnlichen Ort und überlegt sich erst, welcher Stein mit welchem Spruch dazu passen könnte.

Bunte Steine am Strand

Begonnen hat die Sache mit den freundlichen Steinen heuer im Sommerurlaub in Kroatien. Dort fand Mucha am Strand schöne Steine, „solche, die man gerne angreift und eine Weile in der Hand hält“. Die malte sie bunt an, schrieb positive Sprüche darauf – und ließ sie am Strand liegen. Am nächsten Tag waren alle weg. Das wiederholte sich am nächsten Tag und am übernächsten – offenbar gab es da einige Urlauber, die sich über Steine mit netten Zitaten oder Gedichtzeilen freuten. Weshalb Mucha beschloss, eine ganze Menge Strandsteine mit nach Hause zu nehmen. „Ich finde, dass das ein sehr nettes Konzept für eine Großstadt wie Wien ist“, sagt sie. „Kleine, unscheinbare Steine, die man in dieser Urbanität platziert.“

Denn nein, so leicht sind die Steine nicht immer zu finden. „Man muss schon genauer hinschauen, man muss sie sehen wollen“, sagt Mucha. Mal liegen sie – farblich passend bemalt – neben besprayten Mauern und nehmen Bezug auf die Graffiti-Sprüche. Oder ein „You wear your broken pieces beautifully“ neben einer zerbrochenen Fensterscheibe. Dann wieder findet man einen Stein auf einem Briefkasten oder einem schönen Türknauf. Oder – wie im Volksgarten – auf Statuen. Teil des Projekts ist es auch, dass Mucha von den versteckten Steinen Fotos macht und diese auf ihren Instagram-Account friendlystonesvienna postet – (fast) jeden Tag kommt so ein Foto dazu. Jeder Stein ist auf der Rückseite mit dem Hashtag #friendlystonesvienna versehen – manche Menschen, die einen Stein finden, posten dann auch ein Bild unter diesem Hashtag.

Andere fragen, ob man den Stein denn mitnehmen darf. (Ja, unbedingt!) Oder sie schreiben Mucha, wie sehr sie sich über den Fund gefreut haben, weil gerade dieser Spruch sie aufgemuntert hat – und im richtigen Moment kam. Klingt ein bisschen kitschig? Aber ja, darf es auch. Mucha findet den Gedanken schön, dass „der richtige Stein zum richtigen Zeitpunkt vom richtigen Menschen gefunden wird“.

Für Mucha selbst ist das Friendly Stones-Projekt auch ein guter Ausgleich zu ihrem „schönen und stressigen Job“ als Ärztin. Sprüche suchen, was ihr als Vielleserin von Lyrik nicht schwer fällt. Den passenden Stein zum Spruch finden (mittlerweile bringen ihr Freunde von überall Steine mit). Und dann einen Mauerspalt, eine Armbeuge einer Statue finden, in der sich der Stein verstecken lässt – und auf einen Finder wartet.

