David Guetta nimmt seit 15 Jahren keine Drogen

Der Star-DJ David Guetta spricht in einem Interview in der aktuellen Ausgabe der „Bunten“ über die negativen Seiten seines Jobs. „So toll und lukrativ das Leben als Erfolgs-DJ auch ist – es hat auch Schattenseiten“, so der gebürtige Franzose. Er habe eigenen Worten zufolge seit 15 Jahren keine Drogen mehr genommen. "Wir müssen funktionieren", sagte er der Zeitschrift mit Blick auf seinen Berufsstand.

Er habe mehr als 200 Auftritte pro Jahr zu absolvieren und müsse oft Tausende Kilometer in wenigen Tagen zurücklegen. Man könne dieses Leben nicht durchhalten, wenn man sich regelmäßig Pillen einwerfe. Der frühere Nachtclub-Besitzer hat vier Wohnsitze auf der ganzen Welt und gibt unter anderem Shows in Las Vegas, Ibiza und Dubai - meist bis frühmorgens, "das schlaucht".

Auch sein DJ-Kollege Avicii klagte vor seinem Tod über Stress in der Branche. 2016 hatte sich der Schwede aufgrund von Überbelastung und gesundheitlichen Problemen zurückgezogen und trat danach nicht mehr auf. Im April diesen Jahres vertarb er.

(APA/dpa)