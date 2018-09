Arien in Wiener Kläranlagen: Singen für den Umweltschutz

Als Kind saß Gerald Zwittkovits gerne am Ufer der Fischa, die in seinem Heimatdorf bei Wiener Neustadt gemächlich vorbeifloss: „Eines Tages war der Fluss plötzlich orange. Erst Jahre später, beim Studium der Kultur- und Wassertechnik, hab ich begriffen was das heißt: Der Fluss war tot.“

Ein Betrieb hatte Malerfarbe einfach in den Fluss geleitet. „Alle Fische, alle Pflanzen sind verendet“, erzählt der heute 53-Jährige: „Dieses Bild habe ich heute noch vor mir.“

Während des Studiums der Kulturtechnik und Wasserwirtschaft auf der Universität für Bodenkultur in Wien erfuhr Zwittkovits, dass es einen Beruf gibt, um Wasser zu reinigen und zu entgiften. „Wassertechniker schaffen die Infrastruktur, verlegen Rohre, machen Wasseraufbereitung und alles vom Kanalbau bis zur reinigenden Kläranlage.“ Er studierte es, heute betreibt er in Wien eine Firma.

Als Kind lernte Zwittkovits mehrere Musikinstrumente. Bald spielte er in Bands und Orchestern. Als er 1998 (neben dem Studium) in der Wiener Volksoper als Statist arbeitete, lernte er den Sänger und Schauspieler Klaus Ofczarek kennen – den Vater von Burgschauspieler und „Jedermann“ Nicholas Ofczarek. Bei ihm erhielt der Tenor eine klassische Gesangsausbildung, gründete ein Ensemble, sang Operetten, Arien bis hin zu Musical. „Und Wasserlieder wie die Forelle oder das Wolga-Lied.

Dann habe ich meine beiden Berufe kombiniert“, erinnert sich Zwittkovits, der auch eine Schauspielausbildung abschloss und seit seinem 17. Lebensjahr auf Theaterbühnen stand: „Ich singe über das Wasser.“

„Wir leben im Luxus“

Mit Liedern wie „No Water, No Life!“ will der Tenor und Techniker auf den Wert von sauberen Wasser und auf die Bedeutung der Wasser-Infrastruktur aufmerksam machen. „Es ist den Menschen hier in Wien, Österreich und Europa nicht bewusst, in welchem Luxus wir leben. Denn wir verstecken die Wasserrohre in der Erde, zu Hause drehen wir nur den Wasserhahn auf – und die Qualität passt.“

Weltweit müssen aber zwei Milliarden Menschen verunreinigtes Wasser benutzen: „In Schwarzafrika sind 80 Prozent der Krankheiten durch verunreinigtes Wasser bedingt.“ Beim Entsorgen von Abwasser sei es ähnlich: „Ein Knopfdruck, und es ist weg.“ Was an Aufwand und Technik dahinter stehe, wisse kaum jemand, meint Zwittkovits nachdenklich. Mit seinen Liedern wolle er Bewusstsein für sauberes Wasser schaffen: „Denn Wasser ist nicht vermehrbar. Wir trinken de facto dasselbe Wasser wie einst die Dinosaurier.“

Nun hat der Sänger und Techniker seine erste CD mit dem Titel „A voice for Water“ herausgebracht. Sie enthält zwölf Lieder, die auch zum Nachdenken anregen sollen. So handelt das Stück „No Water, No Snow“ beispielsweise vom Klimawandel: „Das ist ein Thema nach dem Jahrhundertsommer, der Trockenheit und den heftigen Niederschlägen mit Überschwemmungen“, meint Zwittkovits.

Reaktionen aus Afrika

Die CD verkauft er bei seinen Auftritten (Termine auf der Homepage unter www.zwittkovits.at), dort sind unter „Publikationen“ auch youtube-Videos zu sehen. Unter anderm „Arien im Klärbecken“, bei der Zwittkovits im Smoking in einem Klärbecken singt. Man müsse die Menschen eben erreichen, auch mit ungewöhnlichen Mitteln. „Wir haben den Film ,No Water, No Life‘ auch auf youtube.com gestellt und 2,5 Millionen Aufrufe erreicht“, erzählt Zwittkovits. Vor allem in Ländern mit Wasserknappheit, z. B. Afrika, komme dieser Film gut an: „Dort hat Wasser eine völlig andere Bedeutung.“ Daneben tritt Zwittkovits mit dem Klassik-Ensemble „La Voce classica“ auf, „mit bekannten Operetten und Arien, aber ohne Wasserlieder“.

Apropos: Von heute, Donnerstag, bis Freitag findet die Europäische Wasserkonferenz im Rahmen des österreichischen EU-Vorsitzes statt. Es geht um die Qualität europäischer Gewässer, kommunale Abwasserrichtlinie, um Umweltschutz. Also alles, worüber Zwittkovits singt.

Zur Person Gerald Zwittkovits ist Wassertechniker, Tenor, Schauspieler und Umweltschützer. Unter dem Label „wasserstimme“ verbindet er all diese Elemente, nun hat er seine erste CD herausgebracht – um Bewusstsein für die Bedeutung von sauberem Wasser zu schaffen und aufzuzeigen, welcher Aufwand dahinter steht, wenn man den Wasserhahn aufdreht und sauberes Wasser herauskommt. Der Sänger, der eine Wassertechnikfirma in Wien führt, singt im Smoking auch in Kläranlagen und trat bereits im TV bei der ORF-Castingshow „Die große Chance“ auf.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.09.2018)