Almleben abseits der „Heidi“-Klischees

Wenn Norbert Brandtners Bergschuhe gewusst hätten, wo sie mit ihm hingeraten, wären sie lieber Flip-Flops geworden. Die Sohle abgegangen, die Form eingegangen, das Leder ausgegangen, stehen sie vor dem Holzofen und trocknen dem Frühdienst entgegen. Feierabend für Schuhe und Schafhirt. In ein paar Stunden wird der „Blutmond“ aufgehen, totale Mondfinsternis ist angekündigt, seltene Abwechslung in der Einschicht. Sonst weit weg von der Welt, ist der Hirt mit seiner wie ein Adlerhorst am Berg klebenden Hütte am Weltallspektakel näher dran.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.09.2018)