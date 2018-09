Richter verkündet Strafmaß für Bill Cosby

Fünf Monate nach seinem Schuldspruch wegen sexueller Nötigung in drei Fällen soll der amerikanische Entertainer Bill Cosby sein Strafmaß erfahren. Richter Steven O'Neill will die Strafe am Montag oder Dienstag in Norristown (Pennsylvania) verkünden. Vorher haben Zeugen und Cosby selbst die Gelegenheit zu abschließenden Bemerkungen.

Dem 81-Jährigen droht für jeden der drei Fälle eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren. Sein Alter und die Tatsache, dass es um Vorfälle von 2004 geht, könnten die Strafen verkürzen. Zudem wollen Cosbys Anwälte Berufung einlegen. Das Verfahren könnte sich dann bis zum höchsten Gericht im US-Staat Pennsylvania ziehen.

