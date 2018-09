Michael Schanze: Früher plopp, nun Heidi

Ganz leicht ist er nicht zu erkennen: Sein charakteristischer Lockenkopf ist grauem Haar, seine quirlige Art einer gewissen Ruhe gewichen. Aber der Gute-Laune-Sonnyboy von früher blitzt zwischendurch immer noch auf, wenn Michael Schanze, mittlerweile Anfang 70, erzählt (und das tut er gern und viel), von früher, aber auch von seinem aktuellen Projekt: dem Musical „Heidi“, für das er Musik und Texte geschrieben hat – und das im Oktober in Wien seine Weltpremiere feiert.

Man hat ihn, zumindest im Fernsehen, lang nicht gesehen, mehr als zwanzig Jahre gar, den Michael Schanze, mit dessen Namen viele zuallererst ein Geräusch verbinden: plopp. (Wer zu jung ist oder fernsehlos aufwuchs: Schanzes Markenzeichen war das Schnalzen eines Fingers in der Wange, was zu einem lauten „Plopp“ führte.)

Das Plopp führt er auch gleich ungefragt zur Begrüßung vor, er weiß halt immer noch, was das Publikum von ihm erwartet. Erst gestern, erzählt er, auf dem Flug nach Wien, habe ihn ein Mann mit den Worten „Ich wäre immer so gern Kamerakind gewesen“ angesprochen. Das Kamerakind war, so wie die gesamte Kindershow „1, 2 oder 3“, Schanzes Erfindung und für die späten 1970er-Jahre ein gar bahnbrechendes Format: Kinder wurden ernst genommen und durften sich spielerisch („Ob ihr wirklich richtig steht, . . .“) in Wissensfragen messen. „Das gab es damals nicht“, sagt Schanze. „Da gab es nur die ,Sendung mit der Maus‘. Aber dass Wissensvermittlung auf leichteren Pfoten daherkommt, das kannte man nicht.“

Mit Kindern konnte er immer schon gut, er wirkte vor der Kamera (auch später in „Kinderquatsch mit Michael“) nie aufgesetzt oder bemüht, führte sie nie vor – insofern scheint es gar nicht so weit hergeholt, dass Schanze, der ehemalige Schlagersänger, nun ein Musical geschrieben hat, das Kinder (aber gleichermaßen auch Erwachsene) ansprechen soll.

Johanna Spyris weltberühmten „Heidi“-Stoff hat er in den vergangenen zweieinhalb Jahren in Musical-Form gebracht. Keine leichte Aufgabe, sagt Schanze. „Ich stand schrecklich oft vor der Frage: Da war jetzt so viel Text, jetzt wäre wieder einmal Musik nötig, aber wer könnte da etwas singen? Der Alm-Öhi? Aber worüber soll der singen?“ Mit dem Endergebnis sei Schanze nun aber sehr zufrieden, sagt er, „ich glaube, es ist wirklich schöne Musik geworden, und der Stoff hat sich einfach angeboten“. Immerhin habe Heidis tragische Geschichte – ein Waisenkind, das von der Tante auf die Alm „zu einem Mann abgeschoben wird, der sich mit der Menschheit zerstritten hat“, ehe es aus dieser Welt hinausgerissen wird und in die Stadt muss – „viele Hochs und Tiefs, es gibt unterschiedliche Seelenlagen, ausgelassene Momente“, aber auch tragische. Kurz: idealer Musicalstoff.

Was ihm wirklich wichtig war: Auf Klischees zu verzichten, die Idylle auf dem Berg nicht auszureizen, auch musikalisch nicht. „Man muss natürlich das Alpenländische bedienen“, sagt er. „Da liegt die Gefahr nahe, dass man einfach auf Stadelniveau abgleitet. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt.“ Von den Proben hat er noch nicht viel gesehen, von der Besetzung aber ist er begeistert: Die Rolle der Heidi spielt die noch recht unbekannte Vanessa Zips, für die anderen tragenden Rollen konnten mit Uwe Kröger (Alm-Öhi) und Maya Hakvoort (Fräulein Rottenmeier) zwei Musicalstars gewonnen werden, die in Wien auch ein Vierteljahrhundert nach der „Elisabeth“-Premiere immer noch eine gewisse Zugkraft haben.

Vom TV ans Theater

Für Schanze ist „Heidi“ nach „Scrooge“ (basierend auf Dickens' „Weihnachtsgeschichte“) das zweite Musicalprojekt, hauptsächlich spielt er seit vielen Jahren Theater – derzeit etwa in Bonn in „Kiss me, Kate“ –, dem Fernsehen bleibt er bewusst fern. Quasi über Nacht ist er Ende der 1990er-Jahre von den Fernsehbildschirmen verschwunden, aus freien Stücken, wie er betont. „Ich hätte auch bleiben können.“

Neben „1, 2 oder 3“ war er auch jahrelang Moderator diverser Fernseh-Shows („Die Michael Schanze Show“, „Flitterabend“ etc.). „Ich bin immer gut damit gefahren: ein Lächeln mit 34 Schneidezähnen, gute Laune. Ich habe den Menschen zwei Stunden lang die rosarote und die himmelblaue Welt verkauft, ich habe mich dabei auch wohlgefühlt“, sagt er. Aber „es war auch nur ein Teil von mir“.

Und „irgendwann habe ich dann den berühmten Strich gezogen. Ich wollte nicht mein Leben lang die Treppe herunterkommen und den Zuschauern dafür danken, dass sie eingeschaltet haben.“

INFO Michael Schanze, Jahrgang 1947, begann in den 1970ern zunächst als Schlagersänger, ehe er als Moderator zahlreicher Fernsehshows („Hätten Sie heut Zeit für mich?“, „Flitterabend“etc.) bekannt wurde. Populär wurde er auch für die von ihm entwickelten Kinder-Wissens-Show „1, 2 oder 3“, die er von 1977 bis 1985 auch moderierte. Ende der 1990er hörte er im TV auf – und wechselte zum Theater.

Am 10. Oktober feiert im Wiener MQ (Halle E) das Musical „Heidi“ Weltpremiere, Text und Musik stammen von Schanze. Zu sehen sind u.a. Vanessa Zips, Uwe Kröger, Maya Hakvoort und Alfons Haider. Alle Termine und Tickets: www.oeticket.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.09.2018)