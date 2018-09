Pétrus vom Elektrohändler

Lustige Geschichten, die konnten Clemens Riedl und Markus Inzinger von Anfang an erzählen. Und es kommen immer noch neue dazu. Wie jene eines Anrufers, der erklärte, alte Château Pétrus und Lafite-Rothschilds verkaufen zu wollen. Die angegebene Adresse führte Riedl vor das Elektrogeschäft einer mittelgroßen steirischen Stadt.

Dessen Eigentümer führte ihn in ein unscheinbares Nebengebäude, wo die Flaschen wie auf einem Altar inszeniert waren – gebettet auf den weißen Sand, der dem Weinsammler von seinem früheren Hobby, dem Züchten von Koi-Karpfen, übrig geblieben war.

Die Weine fanden, für einen sechsstelligen Betrag, schließlich ihren Weg in die Bestände von Trinkreif; Riedls und Inzingers Unternehmen, das sich auf An- und Verkauf von solchen, nämlich trinkreifen, Weinen spezialisiert hat. Nicht zum Bestpreis, wohlgemerkt: Der steirische Elektrohändler hatte einem angereisten „Londoner Schnösel“ zugunsten von Trinkreif den Zuschlag verweigert. Ähnliches, sagt Inzinger, sei nicht so selten: „Wenn jemand Wein um 200.000 Euro hat, kommt es ihm nicht nur aufs Geld an.“

Leidenschaft und Spaß an der Sache sind es auch, die Riedl und Inzinger Trinkreif seit drei Jahren als wachsendes „Hobby“ betreiben lassen. Beide mit „IT-lastigem Background“ behaftet, war Riedl damals gerade beim Start-up Autogott eingestiegen, Inzinger eben dabei, sich mit einer Beratungsfirma selbstständig zu machen. Kennengelernt hatte man sich beruflich, beim Closing Dinner eines Deals in Riedls privatem Weinkeller am Heumarkt, den die beiden heute noch nutzen. Inzinger hatte bis dahin Wein stets nur eingekauft; „aber mit einer jungen Firma war mir klar, dass ich einen Teil wieder verkaufen muss“. Zuerst sei da nur die Idee gewesen, dass Riedl die Weine gegen Provision weiterverkaufen könnte. Das Interesse war größer als gedacht. „Da haben wir gemerkt: Hoppla, da gibt es eine Nische.“

„Zu Tisch“ mit Trinkreif

Inzwischen haben die beiden vier Mitarbeiter, verkaufen einzelne 30-Euro-Flaschen an Privatkunden ebenso wie ein Drittel ihrer Raritäten an die Gastronomie. Unter dem Titel „Zu Tisch“ organisieren sie Kooperationen mit Restaurants; etwa, sehr beliebt, im Mochi, oder auch in der Küche des Hangar 7. Daneben gibt es Verkostungen zu bestimmten Themen in Lokalen wie der Marktlücke oder dem Supersense – in Summe bereits rund 20 Events pro Jahr. Ziel sei, sagt Inzinger, „die Weine, die uns taugen, einem breiten Publikum zu präsentieren und sie jetzt zu trinken“. Wer mehr davon will, hat freilich oft Pech, denn nicht immer gibt es Nachschub. Neuerdings haben die beiden freilich auch ein eigenes Jungweinprogramm gestartet. 2500 Flaschen aus Österreich und Deutschland sind schon eingekauft. Daneben hat man auch für das, was sich als untrinkbar erweist, eine Lösung gefunden – und eigenen Weinbrand produziert.

Und weil die beiden der Meinung sind, dass Wein zwar „schon super“ sei, man aber auch nicht übertreiben müsse, mischen sie ihn gern mit Kunst. Seit Beginn gibt es jährlich eine Kooperation mit einem Künstler. Auf Markus Hofer, Lionel Favre und Nives Widauer mit ihren gläsernen „Wein- und Scheinheiligen“ folgte soeben Bildhauer Jochen Höller, der aus Wein-Büchern 20 Werke schuf. Zu sehen sind sie bis Sonntag beim Kunstsalon Perchtoldsdorf im Festsaal der Burg – wozu man etwa trinkreifen Château Mouton Rothschild 1995 aus der Magnumflasche kosten kann.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.09.2018)