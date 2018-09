Orlando Bloom und Katy Perry: Pärchen-Auftritt in Monaco

"Hot N Cold" heißt es nicht nur in einem Hit von Sängerin Katy Perry, sondern gilt auch für ihren Beziehungsstatus. Denn seit zwei Jahren führen Katy Perry und Orlando Bloom eine On-Off-Beziehung. Immer wieder wurde über ihren derzeitiges Verhältnis spekuliert. Gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit blieben jedoch aus – bis jetzt. Bei der „Gala for the Global Ocean" in Monte Carlo gab das Paar sein Debüt auf dem roten Teppich. Gemeinsam mit Fürst Albert II. und seiner Frau Charlène posierte das Paar für die Fotografen.

Bereits im Juli bestätige Perry in der Ausgabe der australischen Vogue, dass sie und Bloom wieder ein Paar seien: “Natürlich liebe ich meine Beziehung, es ist jedoch nur ein Teil von mir und ich möchte nicht, dass auch nur ein anderer Teil von dem, was ich sonst noch mache, vermindert wird. Ich habe kein Problem damit, wenn er erwähnt wird. Ich möchte allerdings nicht, dass er die Schlagzeile des Artikels ist, denn das ist nicht der eigentliche Zweck des Ganzen.”

Im Anschluss am die Gala jettete das Paar zusammen nach Griechenland, um einige Tage am Mittelmeer zu verbringen.

Der Schauspieler und die Sängerin lernten sich 2016 kennen, trennten sich aber nach mehreren Monaten im Frühjahr 2017 wieder. Seit dem Sommer 2017 gab es immer wieder Gerüchte über ein Liebescomeback.

