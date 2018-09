Matthias Strolz: "Warum schaut ihr mich so an?"

Nach sieben Jahren an der Spitze von Neos übergibt Matthias Strolz das Zepter. Für seinen Rücktritt hat er ein zehnseitiges Drehbuch geschrieben, das bis auf vier Zeilen gehalten hat. Was er in Zukunft vorhat, was er gegen aufkeimende Depressionen tun will und warum Glühbirneneinschrauben genauso befriedigend sein kann wie Politik.