So laut sind die Frauen jetzt

Es war gar nicht so leicht, einen Titel für diesen Text zu finden. Vieles, was auf der Hand lag, klang platt, peinlich oder erinnerte an die Titel von Frauenzeitschriften oder Diskussionssendungen öffentlich-rechtlicher Sender: „Frau im Fokus“, „Frau im Bild“. Im Wortsinn aber träfe es das genau. Selten sind Frauen und ihre Rechte und Rollen so breit diskutiert worden wie gerade jetzt. Selten hatte man das Gefühl, dass Debatten und Forderungen der vergangenen Jahre endlich Früchte tragen. Dass sich etwas bewegt. Das liegt auch an der Popkultur und einer „Feminism is chic“-Attitüde, die Sängerinnen wie Beyoncé und Modelabels zu verdanken sind, die T-Shirts mit Statements wie „The Future is Female“ im Sortiment haben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.09.2018)