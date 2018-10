Hörbiger, Grande Dame des TV: „Wäre betrübt, nicht gefeiert zu sein“

Christiane Hörbiger wird am 13. Oktober 80, der ORF gratuliert vom 6. bis 16. 10. mit zahlreichen früheren Filmen und Serien (u. a. „Julia“, ab 8. 10., 9 h, ORF III) sowie zwei Neuproduktionen: Am 6. 10. auf ORF2 zu sehen ist der Thriller „Die Muse des Mörders“ von Hörbigers Sohn, Sascha Bigler. Am Freitag, den 12. 10.läuft die Familienkomödie „Einmal Sohn, immer Sohn“ (20.15 h, ORF2). Das Porträt von Martin Traxl ist am 6. 10. um 22 h auf ORF2 zu sehen.