Das neue Artis-Kino und die Flucht vor dem Red Carpet

Wer in Wien Filme auf Englisch ansehen will, der kennt es: das Artis International in der Schultergasse im ersten Bezirk. Übrigens das einzige Kino mit Balkon in Wien. Und dieser präsentiert sich – so wie das gesamte Kino – nach einem Umbau neu. In ziemlich viel Weiß, mit einem neuen Saal, neuen Sesseln und einem Real-D-Ultimate-Screen in Saal 1 – einer neuen Stufe von 3-D-Projektion. Donnerstagabend wurde das Kino, das zur Cineplexx-Kette gehört, nach dem Umbau präsentiert.

Das interessierte etwa die britische Soulsängerin Dorretta Carter, die in Wien lebt. Oder Schauspielerin Lilian Klebow, die sich in ihrem „Lieblingskino“ die Premiere von „A Star ist Born“ mit Bradley Cooper und Lady Gaga ansah. Und mit ihr gefühlt die gesamte Wiener Influencer-Szene. Mutig musste man beim Hineingehen sein: Vor dem Kino war ein Red Carpet aufgebaut, auf dem Spiderman und andere Superhelden die Gäste unter lautem Geklatsche und Blitzlichtgewitter begrüßten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.10.2018)