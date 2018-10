Josefstädter Cafetier Georg Hummel ist gestorben

Am Sonntag hatte er noch die Gäste umsorgt, in der Nacht auf Montag ist Georg Hummel 78-jährig an einem Herzinfarkt gestorben. Er hatte das Traditionscafe Hummel (in den 1870er-jahren als Cafe Parsifal gegründet) von 1967 bis 2005 geführt, seither ist seine Tochter Christina die Chefin. Er war ein Kaffeesieder und Kavalier alter Schule, stets höflich und geschäftig, mitunter charmant zerstreut. Die Josefstadt hat mit ihm ein original verloren.

