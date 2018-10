600.000 Dollar: Hausboot von Tom Hanks steht zum Verkauf

Ein Hausboot, auf dem Oscar-Preisträger Tom Hanks (62) in den 1970er-Jahren lebte, steht in Nordkalifornien zum Verkauf. Satte 600.000 Dollar (gut eine halbe Million Euro) soll der zukünftige Besitzer für das kleine, zweigeschossige Hausboot mit zwei Schlafzimmern zahlen.

Das 1973 gebaute Wohnschiff, das im Hafen von Alameda bei San Francisco liegt, habe einst Hanks Vater Amon Hanks gehört, heißt es auf der Makler-Webseite. "Es ist wahr", kommentierte Tom Hanks am Mittwoch einen Bericht von "Patch.com" über die Immobilie. Er habe von 1973 bis 1976 mit seinem Vater und seiner Stiefmutter Frances auf dem Hausboot gewohnt. Hanks war damals ein Teenager und ging im benachbarten Oakland zur Schule. Nach der Trennung seiner Eltern, als er vier Jahre alt war, lebte Hanks bei seinem Vater, der nach wenigen Jahren neu heiratete.

It’s true. Lived on this from ‘73-‘76. Amos, Frances and me. Hanx. pic.twitter.com/BlXC0AUPFy