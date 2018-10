Melania Trump: "Bin der am meisten gemobbte Mensch der Welt"

Es ist vermutlich nicht leicht, die Frau von Donald Trump zu sein. First Lady Melania Trump hat in einem Interview erklärt, dass sie sich für die meist gemobbte Person der Welt hält. Hintergrund war ein Gespräch über ihre Initiative „Be Best“, die sich gegen Cybermobbing und Drogenkonsum einsetzt.

"Ich könnte sagen, dass ich der am meisten gemobbte Mensch der Welt bin", sagte die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump gegenüber dem Sender ABC. Auf Nachfrage sagte die 48-Jährige, sie sei sicherlich "einer" der am meisten schikanierten Menschen, "wenn Sie wirklich sehen, was Leute über mich sagen". Mit ihrer etwas überraschenden Aussage antwortete Trump auf die Frage, warum sie sich als First Lady unter anderem gegen Cyber-Mobbing einsetzt.

Tatsächlich gibt es im Internet immer wieder hämische Kommentare über das aus Slowenien stammende Ex-Modell. So sorgte sie kürzlich bei ihrer Afrika-Reise für Wirbel, als sie bei einer Safari in Kenia einen weißen Tropenhelm trug - und damit Erinnerungen an die Kolonialzeit weckte.

Fauxpas: Melania Trumps modische Verfehlungen

Auf die Frage, wie sich Mobbing auf Kinder auswirke, zum Beispiel ihren Sohn Barron, antwortete die First Lady, das sei der Grund, weshalb sich ihre Sensibilisierungskampagne auf Social Media und Online-Verhalten konzentriere. „Wir müssen Kindern beibringen, sich sozial-emotional zu benehmen, damit sie, wenn sie groß werden, wissen, wie sie damit umgehen können. Das ist sehr wichtig.“

Das ABC-Interview "Being Melania – The First Lady" wurde während Trumps mehrtägiger Afrika-Reise, erstmals ohne Begleitung des US-Präsidenten, aufgezeichnet. Erste Ausschnitte wurden am Donnerstag ausgestrahlt. In dem Interview beteuert Melania Trump auch, sich in Washington wohlzufühlen. "Ich genieße es. Ich liebe es wirklich, in Washington und im Weißen Haus zu leben."

(APA/AFP/red)