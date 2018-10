Tom Neuwirth: "Plötzlich sind wir zu zweit"

Wie ist denn die Zusammenarbeit mit den Symphonikern entstanden?



Tom Neuwirth: Ich durfte die Festwochen eröffnen und da waren ja die Symphoniker auch dabei. Bei diesen Fernsehproduktionen hat man einen relativ langen Probenzeitraum am Platz und lernt sich ein bisschen kennen, kriegt ein Gespür füreinander, redet in den Pausen. Und dann war es so ein erfolgreicher Abend, dass man in der Euphorie dachte: Machen wir doch etwas gemeinsam. Ich weiß auch, dass sehr, sehr viele meiner Kollegen wahnsinnig neidisch sind, dass ich so etwas machen darf, und bin sehr demütig und sehr dankbar.



Wie kann man sich das Projekt vorstellen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.10.2018)