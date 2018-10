Ariana Grande ohne Ring auf der Bühne: Verlobung gelöst?

So schnell, wie Ariana Grande und Pete Davidson sich verlobt haben, soll nun wieder alles zu Ende sein. Die US-Sängerin ist ohne Verlobungsring aufgetreten und hat damit Berichte befeuert, es krisele in ihrer Beziehung zu Schauspieler Pete Davidson. In der Aufzeichnung der NBC-Fernsehshow "A Very Wicked Halloween" sang die 25-Jährige am Dienstag (Ortszeit) den Song "The Wizard and I". Auf Videos, die von Zuschauern veröffentlicht wurden, ist ihr schmuckloser Ringfinger zu sehen.

US-Medien hatten schon am Sonntag übereinstimmend berichtet, die Verlobung der US-Stars sei aufgelöst. Demnach sei es "zu viel und zu früh" gewesen, ziteirt das „People“-Magazin einen Insider. Die Trennung sei für niemanden „schockierend“ gewesen. Auch soll der Drogenkonsum des Comedians für die Trennung verantworlich gewesen sein, wie eine Quelle der "Sun" verrät.

Wie "TMZ" berichtet, sei die Trennung friedlich verlaufen. Auch um den etwa 100.000 Dollar teuren Verlobungsring soll es keinen Streit gegeben haben. Grande habe ihn freiwillig zurückgegeben

Im September hatte Ariana erklärt, dass sie eine schwierige Phase durchmache, auf Twitter postete sie viele persönliche Nachrichten. Zudem kündigte sie an, dass sie eine Pause vom Rampenlicht brauche. Ariana soll nach dem Tod ihren Ex-Freund Mac Miller (†26), der vermutlich nach einer Drogen-Überdosis im September starb, emotional erschüttert worden sein. Sie hat außerdem mit den Folgen der traumatischen Erlebnisse von Manchester zu kämpfen, als sich 2017 nach ihrem Konzert ein Selbstmordattentäter in die Luft sprengte.

Eine Bestätigung der Managements der beiden Künstler gab es zunächst nicht. Das Paar hatte sich erst im Juni überraschend verlobt - nur wenige Wochen, nachdem sie sich näher kennengelernt und sich von ihren früheren Partnern getrennt hatten. Davidson hatte dies in der "Tonight Show" von Moderator Jimmy Fallon bekanntgegeben. "Du hättest dich nicht mit Ariana Grande verloben müssen, nur um in unsere Show zu kommen", scherzte Fallon. "Habe ich aber doch gemacht", antwortete der 24-Jährige.

Bye bye love: Diese Stars haben sich getrennt

(APA/dpa/red)