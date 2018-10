Neue Missbrauchsvorwürfe gegen Ski-Legende Toni Sailer

Wien. Am Donnerstag wird am Wiener Landesgericht eine Klage behandelt, die der mit Missbrauchsvorwürfen konfrontierte ehemalige ÖSV-Trainer Karl Kahr gegen die "Süddeutsche Zeitung" eingebracht hat. Das deutsche Blatt war im vergangenen Februar mit Missbrauchsvorwürfen gegen den 86-Jährigen an die Öffentlichkeit gegangen.

Parallel dazu legt nun im Vorfeld "Der Spiegel" neue schwere Vorwürfe gegen Toni Sailer vor. Eine Frau berichtet dem Blatt, dass sie als 14-Jährige vom 2009 verstorbenen Ski-Star vergewaltigt wurde. Sie sei am 26. Jänner 1975 in Innsbruck unter dem Vorwand, eine Autogrammkarte zu erhalten, auf Sailers Hotelzimmer gelockt worden.

"Dort schubste er mich aufs Bett und versuchte, in mich einzudringen - anfangs ohne Erfolg." Sailer sei daraufhin erst in aller Seelenruhe essen gegangen und habe sie so lange im Hotelzimmer eingesperrt.

Nach seiner Rückkehr sei es zur Vergewaltigung gekommen. Danach sei der ehemalige ÖSV-Trainer Charly Kahr ins Zimmer gekommen und hätte ihr befohlen, sich anzuziehen, schrieb ihren Namen und ihre Adresse auf und schickte sie nach Hause.

Die Frau, die anonym bleiben will, sei laut "Spiegel" dazu bereit, "die Aussage bei der Staatsanwaltschaft zu hinterlegen". Kahr war im "Spiegel" zu keiner Stellungnahme bereit. Am 9. November folgt die Fortsetzung eines Prozesses in Bludenz, den Kahr gegen eine ehemalige Skirennläuferin führt, die angibt, von ihm vergewaltigt worden zu sein.

>>> Bericht im "Spiegel"

(red.)