Filmkomponist Hans Zimmer: "Ich bin auch nur ein Fan"

Er kann Zeichentrick, Kriegsdrama und Weltraumepos: Wer Hans Zimmer auf die Musik für einen Kinofilm ansetzt, bekommt die Gefühle auf der Leinwand doppelt verstärkt aus dem Lautsprecher zurück. Das klappte in „König der Löwen“ (1994), für den er einen Oscar gewann, in der beißenden Komödie „Besser geht's nicht“ (1997), aber auch in „Der schmale Grat“ (1998), „Gladiator“ (2000) und „Interstellar“ (2014). Freitagabend wurde er im Zuge der „Hollywood in Vienna“-Gala im Konzerthaus mit dem Max Steiner Award ausgezeichnet. Zuvor traf ihn die „Presse am Sonntag“ zum Interview.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.10.2018)