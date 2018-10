Helnweins späte Genugtuung

Die späte Genugtuung ist die schönste. Gottfried Helnwein hat sich über Jahrzehnte mit seiner alten Heimatstadt Wien auseinander gelebt: Er hat in Los Angeles, in seinen Wohnschlössern zu Deutschland und später in Irland mehr Geborgenheit, vor allem aber mehr Erfolg erleben dürfen. Prominente Sammler in den USA und Europa, viel Publikum und Aufmerksamkeit internationaler Medien unterschieden sich doch deutlich von jener Distanz, die die Wiener Kunstszene dem Mann mit dem charakteristischen Piratentuch entgegenbrachte. Seine fotografisch anmutenden Werke über Schmerz, Gewalt und kindliche Unschuld sind den Wiener Kollegen und Fachleuten immer ein wenig zu plakativ, bunt und grell erschienen, dem internationalen Kunstmarkt hingegen haben die Arbeiten des Hausner-Schülers besser gefallen.

Als er vor zwölf Jahren erstmals mit einer großen Schau im Linzer Lentos-Museum, 2013 mit einer noch wuchtigeren Werkschau in der Wiener Albertina auftrat, kam es zur großen Heimholung des wilden Sohns. Über 250.000 Zuseher stürmten die Schau Helnweins bei Klaus Albrecht Schröder. Die Genugtuung darüber formulierte Helnwein anlässlich seines 70. Geburtstages, den er mit seiner Frau Renate Samstagabend in sehr kleinem Kreis in der Albertina auf Einladung seines Freundes Schröder feierte. Er war der erste zeitgenössische Künstler, dem diese intime Ehre zuteilwurde.

Dank und Liebeserklärung

Eine launige, egozentrische Laudatio hielt Kurt Rydl, Opernsänger und ehemals Ottakringer Faktotum. Helnwein revanchierte sich mit dem Freundschaftsgeständnis, dass er mit ihm auch in L. A. immer habe ordinär reden können – da wurden US-Kellner schon einmal mit Wiener Dialektausdrücken bedacht. Schröder strich einmal mehr die enorme Wirkung des Helnwein'schen Oeuvres hervor und ließ seine Karriere Revue passieren. Der Maler bedankte sich mit einer Liebeserklärung an die Stadt und seine Freunde, darunter Belvedere-Chefin Stella Rollig und H. C. Artmann-Witwe Rosa Pock, aber auch Sammler. Der für ihn Wichtigste: Superfund-Gründer Christian Baha sowie später auch Immobilieninvestor Klemens Hallmann.

Wenige Stunden zuvor, zu Mittag desselben Tages, hatte Helnwein eines seiner Werke quasi persönlich an einen seiner Anhänger übergeben: Mit Luigi Barbaro, Wegbereiter italienischer Küche in Wien, teilt er die Liebe zu gutem, einfachem Essen und Barbaros Heimat Neapel.

Barbaro kam dabei einst ziemlich genau zu jener Zeit nach Österreich, als Helnwein das Land hinter sich ließ. Später verschlug es auch den Maler nach Italien: Für eine Ausstellung in St. Petersburg sollte ein Katalog gedruckt werden, die Russen erklärten, das übernehme eine italienische Druckerei. Helnwein reiste also nach Gaeta, wartete bis das erste Werk aus der Druckmaschine kam – und befand: „Disastro grande!“ Letztlich verbrachte er drei Monate dort, um die Arbeiten zu überwachen, lernte dabei das örtliche Leben kennen, schloss Freundschaft mit einer Ziege und wurde regelmäßig zum Essen eingeladen. Am Ende, sagt er, habe er jedenfalls verstanden, warum die russischen Kuratoren dort arbeiten ließen.

Für Barbaro hatte er nun aus einer aktuellen Serie einen Topolino reserviert – eine seiner grinsenden Micky Mäuse mit Zähnen, die nun in Barbaros Martinelli auf der Freyung den Gastraum überwacht. Im Moment seien alle Bilder Vorbestellungen, „weil es so viel Interesse gibt“. Wer heute ein Bild möchte kommt auf eine Warteliste, und: „Es dauert“, weil er ja alles selber mache und nicht, wie mancher Kollege, Mitarbeiter für sich malen lasse. „Irgendwie hätte ich das auch gern“, sagt er zwar, aber dann fehle ihm dafür doch das nötige Vertrauen.

Zum Essen gab es eine thematische Tour de Force durch die Themen, die ihn beschäftigen: Auch Banker, EU, Saudis und der amerikanische „Superkapitalismus“ wurden hier nicht mit immer höflichen Ausdrücken bedacht. Am Ende kam man zurück zum Essen, zum Ideal der italienischen Großfamilie – und den Kindern: Für Barbaros 15 Monate alte Enkelin zog der Rebell und mehrfache Großvater sogar seine Totenkopfringe von den Fingern.

ZUR PERSON Gottfried Helnwein wurde am 8. Oktober 1948 in Wien geboren. Er ist für seine Arbeit zu Schmerz und Gewalt bekannt, aber auch für seine Darstellung von Comicfiguren. Selten war er in Österreich so präsent wie heuer, seine Bilder zierten den Ringturm wie die Schachtel der Sachertorte. In Linz wurde eben eine Schau im Linkz eröffnet und Johann Kresniks „Macbeth“ mit Helnwein-Bühnenbild nach 30 Jahren rekonstruiert. Am Samstag wurde in der Albertina sein 70. Geburtstag gefeiert. Er lebt in Irland und, nach zehn Jahren Los Angeles, in Florida.

