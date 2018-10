"Miss Austria" bekommt ihre Krone zurück

Nach einem Streit um den Lizenzvertrag mit "Miss Austria"-Macher Jörg Rigger wurde der bis dahin amtierenden Daniela Zivkov der Titel aberkannt. Ihre Krone bekam sie jetzt wieder zurück. Das Schmuckstück wurde im Zuge der Fehde an den Sponsor, Karl Bötel von BK-Crystals, retourniert und dieser entschied sich, die Krone der ursprünglichen Besitzerin zurückzugeben. Die Übergabe fand im Rahmen des ersten Castings der Wahl zur Miss Oberösterreich 2019 statt. OÖ Missen-Macherinnen Janin Baumann und Nicole Kern krönten Zivkov zum zweiten Mal.

Karl Bötel zeigte sich über die Aberkennung des Titels jedenfalls bestürzt: "Ich persönlich kann nicht verstehen, dass man mit einem jungen, motivierten Menschen so etwas macht, so ne Schlammschlacht vom Zaun bricht, aber das ist meine persönliche Meinung", sagte er dem "Kurier". Die zukünftigen "Miss Austria"-Titelträgerinnen sollen nicht mehr mit einer Krone von BK-Crystals ausgestattet werden.

Jörg Rigger bietet Rückzug an

Der in Kritik geratene "Miss Austria"-Macher Jörg Rigger hatte zuvor in einer Aussendung seinen Rückzug angeboten. Er bot Familie Schachermayer an, die 2017 von ihr erworbenen Geschäftsanteile und die Geschäftsführung zu gleichen Bedingungen zurück zu verkaufen. Sie lehnten ab.

Rigger sagte zur APA, dass er mit dem Angebot beweisen möchte, dass er "keinen Rache- oder Vernichtungsfeldzug gegen seine Ex-Frau führe", sondern es einfach nur um nicht eingehaltene Verträge gehe. Eine wirtschaftliche Führung der Miss Austria Corporation (MAC) sei aber nur möglich, wenn die von der Familie Schachermayer so übernommenen Verträge eingehalten werden.

""Miss Austria"" Daniela Zivkov musste ihren Titel abgeben, da sie wiederholt gegen den Vertrag mit der MAC verstoßen hätte und auch bei der Miss Oberösterreich Corporation habe es laut Rigger Verstöße gegen den bestehenden Lizenzvertrag gegeben.

Zivkov hatte den Vorwurf, gegen ihren Miss-Vertrag verstoßen zu haben, zurückgewiesen und sah sich als Opfer eines privaten Konflikts zwischen Rigger und dessen Ex-Frau Nicole Kern, die gemeinsam mit Janin Baumann die Miss Oberösterreich Corporation gegründet hat. Auch Kern und Baumann vermuteten private Hintergründe für die außerordentliche Kündigung ihres laufenden Lizenzvertrages. Die Sache soll nun vor Gericht entschieden werden.

(Red.)