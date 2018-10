"Game of Thrones": "Der Berg" feiert Hochzeit

Hafþór Júlíus Björnsson mimt als Gregor "Der Berg" Clegane in der HBO-Erfolgsserie "Game of Thrones" einen der stärksten und furchteinflößendsten Charaktere der Serie. Doch auch der stärkste Mann der Welt wird ganz sanft, wenn es um die Liebe geht. Am Wochenende haben sich der Schauspieler und seine Freundin Kelsey Morgan auf Island, der Heimat des "Game of Thrones"-Stars, das Ja-Wort gegeben.

"Es ist mir ein großes Vergnügen, Kelsey Morgan Henson jetzt meine Ehefrau nennen zu dürfen!", verkündet der 2,06 Meter große Mann die freudige Nachricht auf Instagram. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem er seine knapp 50 Zentimeter kleinere Braut auf Händen trägt, schreibt er: "Ich kann diese schöne Frau für den Rest unseres Lebens durch dick und dünn tragen! Ich bin so aufgeregt wegen all der Abenteuer, die wir gemeinsam erleben werden."

Und auch die Braut teilt mit der Instagram-Gemeinde ihre Freude. Zu einem ebenfalls Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie ihren frischgebackenen Ehemann den Weg durch die isländische Landschaft weist, schreibt sie: "Ich freue mich darauf, diesen großen Kerl für den Rest meines Lebens zu ziehen." Gefolgt von einer Liebeserklärung: "Thor Björnsson, ich liebe dich jetzt und für immer und verspreche dir, bei allem, was uns das Leben bescheren wird, an deiner Seite zu stehen. Ich liebe dich, Baby!" Kennengelernt hat sich das Paar vergangenes Jahr in einer Bar in Kanada. Die Kellnerin soll den Schauspieler um einen Autogramm gebeten haben, dieser schenkte ihr gleich sein Riesen-Herz.

Das "GoT"-Muskelpaket mimt seit der vierten Staffel den „Berg“. Auch in der finalen achten Staffel, deren genauer Starttermin noch nicht feststeht, soll Björnsson alias Gregor Clegane wieder mit von der Partie sein.

Björnsson, der seine Karriere als Basketballer begann und später in einem Fitnessstudio als "Strongman" entdeckt wurde, gibt übrigens nicht nur fürs Fernsehen einen starken Typen. Der 29-Jährige ist neben seinem Beruf als Schauspieler auch Kraftsportler und trägt aktuell den Titel "The World's Strongest Man".

