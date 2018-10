"Batman" und "König der Löwen": Der Abend des Hans Zimmer

Von "König der Löwen" und "Kung Fu Panda" über "The Dark Knight" und "The Da Vinci Code" bis hin zu "Inception", "Rush - Alles für den Sieg", "Liebe braucht keine Ferien" und "Fluch der Karibik" - das Wiener Konzerthaus stand am Freitagabend bei der Gala "Hollywood in Vienna" ganz im Zeichen der Filmmusik von Komponist Hans Zimmer.

Unterbrochen von Gratulationen langjähriger Weggefährten wie etwa Tom Cruise, Orlando Bloom, Nancy Meyers und Jerry Bruckheimer, die persönliche Videobotschaften schickten, spielte das ORF Radio-Symphonieorchester Wien knapp drei Stunden lang die Musik der erfolgreichsten Filme des gebürtigen Deutschen, der für "König der Löwen" einen Oscar bekam.

Höhepunkt des Abends, der von Barbara Rett und Aleksey Igudesman moderiert wurde, war die Verleihung des Max-Steiner-Awards durch Stadtrat Peter Hanke, den Zimmer sichtlich gerüht entgegennahm. Der Preis sei ihm insbesondere deshalb eine große Ehre, weil ihn aus Wien stammende Künstler stark inspiriert hätten.

"Hollywood in Vienna" wurde von Sandra Tomek ins Leben gerufen, sie ist bis heute künstlerische Leiterin der Gala.

Unter den prominenten Gästen des Abends waren unter anderem die Regisseure Stefan Ruzowitzky und Robert Dornhelm, Drehbuchautor Peter Morgan, der lange Zeit in Wien gelebt hat, sowie die Schauspieler Johannes Krisch und Sunnyi Melles.

www.hollywoodinvienna.com