Was die Kabarettisten im Sommer anstellten

Irene Fink tut kaum etwas anderes, als sich mit Kabarettgeschichte zu beschäftigen. Von daher liegt es fast auf der Hand, dass sich die Leiterin des österreichischen Kabarettarchivs irgendwann auch einmal damit befasst, was denn die Kabarettisten einst im Sommer gemacht haben, wenn die Bühnen in den Städten großteils geschlossen waren. Kurz gesagt: Wenn sie nicht die eine oder andere städtische Bühne gefunden haben, die in den Sommermonaten bespielt wurde – den Burggarten, das Prückel oder den Prater zum Beispiel –, sind sie ihrem Publikum nachgereist. Und haben es in diversen Sommerfrischeorten unterhalten.

Wie das ab der Wende zum 20. Jahrhundert abgelaufen ist und was etwa Kabarettlegenden wie Hermann Leopoldi, Cissy Kraner oder Maxi Böhm dort zum Besten gegeben haben, hat sich Fink gemeinsam mit dem Autor und Schauspieler Roland Knie für das aktuelle Buch, „Überlandpartie“ (Böhlau Verlag), angesehen, das auch auf der Longlist für das beste Wissenschaftsbuch 2019 steht. Musikalisch untermalt tragen sie daraus am Dienstag, 30. Oktober, im Liebhartstaler Bockkeller vor. Eintritt frei.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.10.2018)