Lob im Loop: Lady Gaga wiederholt sich

Die Künstlerin Lady Gaga ist für ihre Wandelbarkeit bekannt. Ob glamourös, aufreizend oder wild: Die 32-jährige Sängerin hat dieses Spiel perfektioniert. Neuerdings weiß sie auch auf der großen Leinwand in ihrer ersten Hauptrolle in "A Star is Born" zu überzeugen. Bloß in einer Kategorie setzt sie sich offenbar nicht durch: der lästigen Medienarbeit.

Lady Gaga hat in den Interviews zu Bradley Coopers Regiedebüt offenbar immer den gleichen Satz parat: "Es können 100 Leute in einem Raum sein und 99 glauben nicht an dich. Es braucht nur einen und er verändert dein ganzes Leben." An dieser Stelle richtet sie sich dann an Cooper und sagt: "Und das warst du!" Wie oft der Lebensgefährte von Irina Shayk diese Ode schon hören musste, zeigt eine Montage, die auf Twitter ihre Runden dreht.

Gaga saying ‘There can be 100 people in a room and 99 of them don’t believe in you but all it takes is one and it just changes your whole life…” but every time Bradley Cooper dies a little more inside... pic.twitter.com/4F3V3APbXJ — Alfie Green (@ItsAlfieGreen) 24. Oktober 2018

Bewährter Stoff

Die Geschichte von "A Star is Born" wurde bereits mehrfach auf die Leinwand gebracht, unter anderem 1976 mit Barbra Streisand und Kris Kristofferson. Auch jetzt stehen wieder zwei Musiker im Mittelpunkt: Der Sänger Jackson Maine (Bradley Cooper) ist ein Superstar der Countryszene. Seit Jahren füllt er riesige Konzerthallen. Doch Probleme der Vergangenheit verfolgen ihn noch immer; Jackson ist schwer alkohol- und medikamentenabhängig.

Auf der Suche nach Hochprozentigem landet er eines Abends zufällig in einer Transvestiten-Bar, in der auch die Kellnerin Ally (Gaga) auftritt und Jackson Maine sofort mit ihrer Stimme und dem Gesangstalent begeistert. Die beiden nähern sich schnell an und werden ein Paar. Dann schafft auch Ally den ersehnten Durchbruch als Sängerin und Songschreiberin, doch für ihren Partner geht es mit der Sucht immer weiter bergab. "A Star is Born" – Warner Bros. Pictures

