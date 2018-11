Halloween im Praterdome. In hübscher Regelmäßigkeit flammen im weitverzweigten Lokal Sprühkerzen auf. Das zeigt an, dass eine Flasche serviert wird. Größe, Geschmacksrichtung und neuerdings sogar die Farbe des LED-Lichts, die den Inhalt illuminiert, bevor man im Donner der Musik selbst illuminiert ist, werden ganz bewusst gewählt.

Holger Pfister, einer der vier Betreiber des sich auf über 3500 Quadratmetern erstreckenden Erlebnisclubs, gerät ins Schwärmen. „Die Leute wollen unterhalten werden und wollen auch selbst Teil der Show sein. Man leistet sich gern eine Flasche, weil man zeigen will, dass man das Feiern ernst nimmt.“

Pfister, ein Anfangsfünfziger, spaziert stolz durch seine konsequent durchstrukturierte Disco. Die Gastronomie ist voll elektronisiert. Am Eingang wird man fotografiert, bekommt eine Konsumationskarte, bezahlt wird am Ausgang. Während des Aufenthalts kann man jederzeit auf Terminals überprüfen, was gurgelwärts geflossen ist. 13 Bars und 15 Getränkeautomaten, bei denen man wegen Wegfalls der Personalkosten um 50 Cent weniger bezahlt, sorgen dafür, dass die Kehle nicht austrocknet. Die mehr oder weniger zarte Alkoholisierung ist die so ziemlich einzige Konstante, die im Geschäft der Tanzmusiktempel über die Jahrzehnte geblieben ist.

Ausgeklügelt orchestriert

Die Feierabendvergnügung hat längst ein ähnliches Stresslevel wie das Berufsleben. Der Puls der Musik ist eine Art Peitsche geworden. Der DJ am Mainfloor schwingt sie ein wenig zu vital, Pfister lässt ihm via SMS ausrichten, dass er das Energielevel ein wenig zurücknehmen soll, schließlich muss bis 6 Uhr früh gerockt werden. Die ausgelassene Stimmung im Praterdome ist ausgeklügelt orchestriert.

Fliegende Go-go-Girls sorgen für zusätzliches Prickeln. Leichte Unterhaltung ist, man ahnt es, schwere Arbeit. Der gebürtige Franke Pfister hat von der Pike auf gelernt. Damals in der Schweinfurter Disco begann er als Vorprogramm-DJ. Allmählich rutschte er in den Normalbetrieb. „Fox, Disco, Rock – ich musste querbeet spielen. Und moderieren und animieren war sowieso Pflicht. Das ist mir im Praterdome auch sehr wichtig. Wenn die DJs Gas geben, müssen sie so Sachen wie ,Die Hände nach oben‘ oder ,Hasta la vista‘ rufen. Und natürlich die Leute singen lassen.“

Die Bässe fahren direkt in die Magengrube, und das klanglich darüber befindliche Knattern und Böllern macht nicht nur den Kopf leer, sondern massiert gleich ganzkörperlich. „Ja, es stimmt, der Sound ist aggressiver geworden. Aber wir spielen auch viel altes Zeugs in aktuellen Versionen. Etwa ,Like a Prayer‘ von Bon Jovi in einer knalligen EDM-Version.“ Das Ausgehverhalten hat sich stark verändert. „Früher ging man vier-, fünfmal die Woche weg, jetzt vielleicht noch zweimal“, erzählt Pfister, aber einen direkten Zusammenhang zwischen Wirtschaftslage und Ausgehverhalten sieht er dennoch keinen. „In Bayern gibt es ganz wenig Arbeitslosigkeit. Dort arbeiten die Leute zu viel, um wegzugehen“, führt er an.

Früher haben derlei Großbetriebe nach zwei, drei Jahren ihre Faszination verloren. Nicht so der Praterdome, der im vierten Jahr umgebaut und auf Clubkonzept umgestellt wurde. Ab sofort wurden handverlesene DJ-Stars gebucht. Etwas, was Pfister mit viel Passion macht. „Abwarten musst du können, dann kriegst du immer wieder mal was Tolles.“ Mit dem damals erst 16-jährigen Martin Garrix hat er früh einen Coup gelandet. „Der hat eingeschlagen wie eine Bombe, dabei brauchte er damals noch eine erwachsene Begleitperson“, schmunzelt Pfister und rattert frohgemut all die Namen runter, die er gebucht hat.

Hardwell ist darunter, aber auch Hugel, der den heurigen Sommer mit einer kantigen Version des Widerstandslieds „Bella ciao“ dominiert hat. Zum Zehn-Jahr-Jubiläum am 10. November wird nun der niederländische DJ Afrojack ordinieren. Dresscode gibt es keinen. „Der Jugendliche in Jeans und Turnschuhen, das ist unser Kunde.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.11.2018)