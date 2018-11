Alte Künstler: Letzter Auftritt auf der Sternenwiese

Als der Klang der alten Glocke durch den Gang hallt, kommt plötzlich Leben in das große, stille Haus in Baden. Nur zweimal am Tag hört man sie, dann wenn im Künstlerheim Kaffeejause und Abendessen serviert werden. Ein Kronleuchter taucht den Salon in warmes Licht, in der Ecke steht ein Klavier – wie die meisten Möbelstücke ist auch der elegante Flügel ein Erbstück eines ehemaligen Bewohners. Vereinzelt sitzen betagte Herrschaften an den Tischen, es gibt Kaffee und Kuchen, auch Ottwald John hat in einem der gepolsterten Stühle Platz genommen. Ein Schauspieler der alten Schule, dessen Profession man schon an der Körperhaltung erahnt und jedenfalls nach den ersten gesprochenen Worten erraten kann.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.11.2018)