Michael Douglas enthüllt Stern am Walk of Fame

Oscar-Preisträger Michael Douglas (74) hat auf dem "Walk of Fame" im Herzen von Hollywood eine Sternenplakette mit seinem Namen enthüllt. Er feierte damit seine 50-jährige Karriere im Showbusiness. "Warum hat dieser Moment so lange auf sich warten lassen", sagte Douglas mit einem Augenzwinkern vor Hunderten Fans, Familienmitgliedern und Freunden, die der Zeremonie am Dienstag beiwohnten.

Stern Nummer 2648

Die Verleihung des 2648. Sterns hing zeitlich mit dem Start seiner neuen Netflix-Serie "The Kominsky Method" Mitte November zusammen, in der Douglas einen ehemaligen Schauspielstar mimt.

Zu der Feier brachte Douglas seine Familie mit, darunter seinen berühmten Vater Kirk Douglas ("Spartacus"). Der 101 Jahre alte Schauspieler, der ebenfalls einen Stern auf dem "Walk of Fame" hat, saß lächelnd im Rollstuhl. Für die Fotografen posierte Douglas mit seiner Frau Catherine Zeta-Jones (49) küssend auf der Plakette. Auch sein Sohn Cameron (39) aus einer früheren Ehe war dabei.

Vergabeprozess

Für einen Stern am Walk of Fame, der 1957 durch die Handelskammer von Hollywood eingerichtet wurde um der Filmmetropole optisch ein Facelift zu geben, muss man zuallererst nominiert werden. In einer der fünf Kategorien - Film, Fernsehen, Musik, Radio, Theater - muss man zudem mindestens fünf Jahre arbeiten. Außerdem muss ein Betrag in der Höhe von 40.0000 Dollar an den Hollyowood Historic Trust gespendet werden.

Nominiert können die Stars übrigens auch von Fans werden, allerdings erst nach Zustimmung des Managements des Stars. Eine fünfjährige Frist muss verstreichen, bis verstorbene Stars vorgeschlagen werden dürfen.

Eine fünfköpfige Jury fällt die Entscheidung, durchschnittlich gibt es 200 bis 300 Bewerbungen pro Jahr, 20 bis 24 Sterne werden vergeben.

(APA/dpa/Red. )