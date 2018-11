Neuer Fächer für den Kaffeesiederball

Der Fächer des Kaffeesiederballs 2019 wurde am Dienstag in der Galerie Hilger präsentiert. Die Künstlerin Assunta Abdel Azim Mohamed hat ihn gestaltet. Er ist in den Ballfarben lila und weiß gehalten, auf ihm sind Spielkarten, Dominosteine, Schachfiguren sowie Kaffeebohnen zu sehen. Der Satz „Das Glück liegt im Kaffeehaus“ ist darauf eingewoben. Zum Einsatz kommt er dann am 22. Februar 2019 in der Wiener Hofburg. Mehr dazu auf www.kaffeesiederball.at

– (c) Gerhard Fally

(Red.)