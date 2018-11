Arthur Schneier: „Ich sah das Beste und die Bestie im Menschen“

Der legendäre Rabbiner Schneier erzählt, wie er als achtjähriger Bub in Wien den Anschluss und das Novemberpogrom erlebte, wie er in Budapest Adolf Eichmann traf und dem Holocaust-Tod nur um Haaresbreite entrann, und wie er in New York zum Rabbi-Diplomaten aufstieg, der alle kannte: von Reagan bis Trump, von Gorbatschow bis Milošević.