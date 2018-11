ThisIsNotConsent: Warum Frauen im Netz ihre Unterwäsche zeigen

Unter dem Hashtag #ThisisNotConsent (zu Deutsch: Das ist keine Einwilligung) posten Frauen in sozialen Medien ihre Unterwäsche. Den Anstoß dazu gab eine Frau aus dem englischen Lancashire, die ein Foto ihrer Dessous hochlud und dazu schrieb: "Ich brauche jemanden, der mir sagt, welcher String weniger zu einer Vergewaltigung einlädt."

Sie bezieht sich dabei auf einen Vergewaltigungsprozess in Irland bei dem ein 27-Jähriger eine 17-Jährige zuerst gewürgt und dann vergewaltigt haben soll. Die Geschworenen sprachen ihn frei, für Empörung sorgt aber die Argumentation der Verteidigung. Anwältin Elizabeth O'Connell führte die Spitzenunterwäsche des Opfers als Beweismittel heran und suggerierte so, dass das Mädchen den Übergriff provoziert habe und impliziert damit eine Mitschuld.

Victim-blaming, also das Beschuldigen von Opfern, ist in Vergewaltigungsfällen keine Seltenheit. "Ist mit diesem Beweis ausgeschlossen, dass sie sich zu dem Angeklagten hingezogen fühlte und offen war jemanden zu treffen und mit jemanden zusammen zu sein? Sie müssen sich ansehen, wie sie gekleidet war. Sie trug einen Tanga mit Spitzenfront", zitiert der "Irish Examiner".

Hunderte Frauen postete daraufhin ihre Unterwäsche um mit dem Vorurteil aufzuräumen, dass Reizwäsche automatisch eine Einwilligung zum Sex darstellt. Susan Dillon, die nach einem Vergewaltigungsfall in Irland, bei dem ein Rugbyspieler beschuldigt wurde, den Twitter-Account "I Believe Her" ins Leben rief, erklärte "CNN": Wir haben gehofft, dass wir als Gesellschaft mittlerweile diese archaischen, Opfer-beschuldigenden Vergewaltigungs-Mythen hinter uns gelassen haben."

Counsel for man acquitted of rape suggested jurors should reflect on underwear worn by the 17yo complainant. Following this wholly unacceptable comment, we are calling on our followers to post a picture of their thongs/knickers to support her with the hashtag #ThisIsNotConsent pic.twitter.com/ZkVU0GVAIN — I Believe Her - Ireland (@ibelieveher_ire) 10. November 2018

Thongs DO NOT cause rape.

Short skirts DO NOT cause rape.

RAPISTS cause rape! #ThisIsNotConsent pic.twitter.com/4PbAR2hIDh — Cllr Sharon Tolan (@sharontolan) 13. November 2018

I'm behind the 17 year old girl and her rape case in Cork. I believe you. #ThisIsNotConsent #IBelieveHer

Yes, they're cute. No, I dont want to have sex. I'm wearing them for me, not for anyone else.#ThisIsNotConsent pic.twitter.com/6FcSApkOBi — 🌱⭐️Sammii⭐️🐕🚶‍♀️ | 🐾Puppy Walker & Proud🐾 (@Samana1988) 13. November 2018

