Medienmann der anderen Art

Zurückhaltend im Ton, hart in der Sache – nicht selten garniert mit einem fast als schelmisch zu beschreibenden Lächeln: So agiert Johann Trummer. Der Steirer gilt schwerlich als Österreichs bekanntester Medienmann oder Priester. Aber er ist wohl einer der besonders wirkmächtigen und mit großer Sicherheit einer der vielseitigsten.

Katholische Medienhäuser, meist mit langer Tradition, sind während der vergangenen Jahrzehnte der Reihe nach kläglich zusammengebrochen, wie überhaupt das Verhältnis zwischen Kirche und Medien ein schwieriges (geblieben) ist. Angesichts dessen ragt die Styria AG (zu der auch „Die Presse“ und unter anderem die „Kleine Zeitung“ gehören) sowie deren Eigentümer, der Katholische Medien Verein, wie ein Solitär aus dem Ödland.

Womit wir unweigerlich zu Johann Trummer zurückkehren. Dieser nämlich leitet seit 35 Jahren (morgen, Freitag, ist der genaue Jahrestag) als Obmann den Katholischen Medien Verein, den früheren Katholischen Preßverein. Nicht nur das, Trummer steht so gut wie an allen Sonntagen und oft genug auch an den Vorabenden als Priester Eucharistiefeiern vor, speziell im Dom der steirischen Landeshauptstadt und in der Stadtpfarrkirche.

Dazu kommt, dass der emeritierte Universitätsprofessor für Liturgiewissenschaft und leidenschaftliche Organist nach wie vor in Minsk und St. Petersburg Studenten ausbildet. Dass er selbst als Meister der Mutter aller Instrumente international nachgefragte Konzerte gibt, dass er Mitglied der Neuen Bachgesellschaft zu Leipzig ist.

In der Vergangenheit war der 1940 in Bruck/Mur Geborene an der Formulierung des Hochschulstudiengesetzes 1983 und den Studienlehrplänen für die Kirchenmusikausbildung an den drei österreichischen Musikhochschulen beteiligt; er hat die Öffentlichkeitsarbeit der Diözese Graz-Seckau geleitet; dann das Grazer Priesterseminar; später auch noch den Diözesanen Wirtschaftsrat.

Positiver Blick in die Zukunft

Trummer als Idealfall für den Ehrentitel Monsignore, Kaplan Seiner Heiligkeit, also? Bis zu dem Zeitpunkt als Papst Franziskus damit Schluss gemacht hat, vielfältiges diözesanweites Wirken auf diese Art zu würdigen, jedenfalls. Trummer, geprägt vom Zweiten Vatikanischen Konzil, war der Zeit voraus und hat den Titel abgelehnt.

Heute blickt er trotz diverser, vor 35 Jahren nicht einmal in Ansätzen vorstellbarer Veränderungen gerade in der Medienlandschaft positiv in die Zukunft. Bei aller Würdigung der Wichtigkeit von Online sagt er zur „Presse“: „Dass Print vorbei ist, halte ich für nicht wahrscheinlich. Es hat noch nie ein neues Medium ein anderes verdrängt.“

Unabhängigkeit, immer wieder

Trummer im kurzen Rückblick über die dreieinhalb, teilweise alles andere als ruhigen Jahrzehnte weiter: „Ich habe das Glück gehabt, selbstbewusste Katholiken für die Organe zu finden, die gewusst haben, wie den Vereinszwecken in voller Unabhängigkeit zu dienen ist.“ Dazu gehören explizit der Schutz der Menschenwürde und die Förderung der Demokratie.

Unabhängigkeit also. Dieser zunächst schnell gesagte Begriff ist Trummer, wie er selbst erklärt, von besonderer Bedeutung. Er hat ihn aber tatsächlich auch mit Leben erfüllt. Das könnte mit guter Warscheinlichkeit eines, wenn nicht das Erfolgsrezept des Hauses Styria sein, das neben Österreich auch in Slowenien und Kroatien tätig ist.

Trummer im O-Ton: „Ich habe stets klar gemacht: Es darf keinerlei Einfluss geben, weder von der Politik noch von kirchlicher Seite. Heute ist das anerkannt.“ Wie gesagt, hart in der Sache eben.

