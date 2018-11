„Es ist nicht immer tutto bene“

Das mit dem Foto klappt leider nicht. Eros Ramazzotti, so heißt es, habe ein Problem mit seinem Auge, aber man bekomme anderes Fotomaterial. Weshalb es zum Interview mit dem italienischen Sänger nun eben ein Bild von ihm im nassen weißen Hemd im Regen gibt. Strand (mit ausgebreiteten Armen) oder Sonnenuntergang wären auch zur Auswahl gestanden.

Eros Ramazzotti, mittlerweile 55 Jahre alt, ist kein Künstler, der sich ständig neu erfindet – und vermutlich ist das sein Erfolgsrezept. In einem Zimmer des Hotel Méridien sitzt er in schwarzer Lederjacke und modisch aktuellen Tennissocken auf einem Sofa, die grau gewordenen Haare seitlich kurz geschoren, der Rest hochgegelt. Neben ihm sitzt seine Übersetzerin. Obwohl er Englisch spricht und für Südamerika auf Spanisch singt, hat er Interviews immer schon nur auf Italienisch gegeben, in Zeiten von Fake News erst recht. „Heutzutage wird einem gleich einmal das Wort im Mund umgedreht“, sagt er. Wobei, auf heikles Terrain gedachte er sich bei seinem Wien-Besuch (er wurde als erster Mann bei der „Women of the Year“-Gala ausgezeichnet) ohnehin nicht zu begeben: Sowohl Politik als auch seine Exfrau Michelle Hunziker, darauf hat sein Management im Vorfeld bestanden, dürfen nicht angesprochen werden.

Album als „Wiedergeburt“

Dabei eröffnet er sein neues Album „Vita ce n'é“ für seine Verhältnisse geradezu mit einem Protestsong. „Per il resto tutto bene“ (das es als Duett ausgerechnet auch mit Helene Fischer gibt) spielt ironisch darauf an, „dass, wenn man in Italien jemanden trifft, immer tutto bene ist.“ Immer ist alles gut, abgesehen halt „von einer Welt, die neu gestaltet werden muss“; wie es im Text heißt; abgesehen davon, „dass alles auseinanderfällt“.

Was Ramazzotti damit meint? „Es gibt viele Probleme heutzutage, und diese alle in einem Lied einzufangen, wäre natürlich unmöglich: Krieg, Armut, Menschen, die mit ihrem Geld nicht bis ans Monatsende kommen, das Klima, das Artensterben und die vielen Dinge, die die großen Mächte ignorieren, oder bei denen es beim einen Ohr hineingeht und beim anderen hinaus, ohne dass man sich darum kümmert.“ Natürlich spreche er da „auch über Italien und die Flüchtlinge aus Libyen, oder über Mexiko. Es geht um eine Realität, die einfach irrsinnig hart ist momentan. Und dadurch, dass die Kommunikation heutzutage so schnell funktioniert, kommt alles zusammen, man wird als Individuum nur mehr bombardiert von Negativem.“

Zur Illustration greift Ramazzotti nach seinem Handy, scrollt durch die Nachrichten des „Corriere della Sera“, bleibt an der Geschichte eines Vaters hängen, der seine Familie umgebracht hat. „Ich finde es nicht richtig, die Leute einfach mit diesen Dingen zu bombardieren. Sie stehen da und sind dann gleich wieder weg, und im Endeffekt geht es nur darum, Aufmerksamkeit zu produzieren. Dabei richtet man gleichzeitig auch Schaden an.“

Abgesehen davon geht es auch auf Ramazzottis 14. Studioalbum weniger um Gesellschaftskritik denn um sein Lebensthema, die Liebe in allen Facetten. Weil es die Fans erwarten – oder auch, weil er, seit vier Jahren mit dem Model Marica Pellegrinelli verheiratet, es immer noch so will? „Das ist in erster Linie mein Instinkt“, sagt Ramazzotti. „Auf der anderen Seite hat natürlich jede CD ihre eigene Zeit und wird dadurch beeinflusst.“ Doch selbst dem großen Star des Italo-Pop gehen dazu langsam die Ideen aus. Er habe zuletzt durchaus überlegt, ob er noch weitermachen solle, sagte er unlängst der italienischen „Vanity Fair“. „Vita ce n'é“ ist seine vorläufige Antwort, in seinen Worten eine „Wiedergeburt“. Gefeiert wird diese mit einer Welttournee, am 15. April führt sie ihn nach Wien. Was ihn weiter antreibt? „Die Leidenschaft für die Musik“, sagt Ramazzotti. „Die Karriere, die ich damit gemacht habe. Und dann natürlich auch der Vertrag.“

ZUR PERSON Eros Ramazzotti wurde 1963 im römischen Randbezirk Cinecittà als Sohn eines Anstreichers in bescheidenen Verhältnissen geboren. Seine Karriere begann 1981 mit der Teilnahme an einem Wettbewerb. Mit seinen italienisch (und spanisch) gesungenen Liedern („L'aurora“, „Terra promessa“) hat er mehr als 50 Mio. Platten verkauft. „Vita ce n'é“, das heute erscheint, enthält Duette mit Alessia Cara, Luis Fonsi und Helene Fischer. Ramazzotti geht damit auf Tournee, am

15. April gastiert er in der Wiener Stadthalle.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.11.2018)