Die Kunst des Hier und Jetzt

Als vor knapp 40 Jahren ihr erstes Buch herauskam, erzählt RoseLee Goldberg, da sei ihr nicht bewusst gewesen, „dass ich damit quasi unterschrieb, Performance für den Rest meines Lebens zu dokumentieren“. Goldberg hatte da gerade den deutschen Bauhaus-Künstler Oskar Schlemmer entdeckt und war hauptsächlich froh gewesen, ein Thema für ihre Dissertation gefunden zu haben.

Gleichzeitig spürte sie aber schon damals „eine Dringlichkeit, die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts neu zu schreiben. Und all die Zeiten, in denen Performance Teil dieser Kunstgeschichte war, an ihren Platz zu rücken.“

Das war 1979, und glücklicherweise trug ihr Buch den Titel „Performance Art: From Futurism to the Present“ – so muss sie ihn nie ändern, wenn sie alle paar Jahre ihr Standardwerk aktualisiert. Der italienische Futurismus des frühen 20. Jahrhunderts sei dabei exemplarisch gewesen, als Gruppe von Künstlern aus verschiedenen Disziplinen, mit ihrem aktivistischen „Futuristischen Manifest“. Das vergangene Jahrhundert sei jenes des Multimedialen gewesen, sagt Goldberg, „nur dass Kunsthistoriker, Museen und Kuratoren immer gelernt hatten, die verschiedenen Disziplinen stets zu trennen“. Goldberg hat sie wieder zusammengeführt, als Kunsthistorikerin, Kuratorin und Gründerin der New Yorker Biennale Performa.

In Wien war die schillernde Wahl-New-Yorkerin, die einmal meinte, sie sei „so alt wie mein kleiner Finger und ein bisschen älter als meine Zähne“, anlässlich der Vienna Art Week, bei der sie im MAK Einblick in ihr Schaffen gab. Ihr Interesse gilt dabei allem, was sie im Untertitel ihres ersten Buchs noch „Live Art“ genannt hatte. Kunst mit einer Situation, einer Handlung, voller Vergänglichkeit, bei der, anders als im Theater, alles dem Geist eines bestimmten Künstlers entspringt. Definieren will Goldberg den Begriff Performance dennoch nicht. „Die Wahrheit ist, dass Künstler immer schon mit Live-Darstellung gearbeitet haben.“ Leonardo da Vinci zum Beispiel.

„Es gehörte zur Job Description eines Künstlers des 15. Jahrhunderts, für den Adel Feste auszurichten, Umzüge zu gestalten. Darüber haben Kunsthistoriker nicht geschrieben, weil sie es nicht einordnen konnten. Aber man erfährt etwas über seine Vorstellung von Spektakel, von Tiefe oder Raum.“ Wer sich dieser Geschichte bewusst sei, glaubt sie, der tue sich mit dem Begriff Performance deutlich leichter.

Tanzen, Singen, Politik

Goldberg selbst wurde von der Realität ihrer Kindheit in Südafrika geprägt. „Tanzen, Singen, Musik und Politik sind dort allgegenwärtig.“ Geboren in Durban als Tochter eines passionierten praktischen Arztes, hatte sie schon als Kind zu tanzen begonnen, „dabei aber auch immer gemalt und gezeichnet, später dann Politik studiert“. Wenn man sie nach einer prägenden Erinnerung fragt, dann sind es „Zulus, die in den Straßen tanzen“, und eine Politik, die sie dabei nur Zuschauerin sein ließ. In ihrem eben erschienenen Buch „Performance Now“ untersucht sie quasi die Fortsetzung dieser Kindheitserinnerung, zeigt, wie sich rund um den Globus die Kultur des neuen Millenniums in Live-Kunst ausdrückt – in Afrika, Indien oder Südamerika oft als Teil des alltäglichen Lebens.

Davor hatte sich Goldberg auch noch auf die visuelle Dokumentation von Performance konzentriert. Ein „eigenes Genre“, wie sie findet: Wenn Marina Abramović einen Berg Rinderknochen schrubbt, „dann ist das ein Foto über ethnische Säuberungen, das sich der kreativste Fotograf nicht ausdenken könnte“. Dass man eine Performance selbst erlebt haben muss, glaubt sie nicht. „Ich war auch bei der Schlacht von Waterloo nicht dabei. Geschichte wird auf unterschiedliche Arten erinnert. Es ist wie bei Kindheitserinnerungen: An manche Fotos kann man sich auch nicht bewusst erinnern, aber sie wecken Bezüge.“

In der nächsten Ausgabe ihrer Biennale, 2019, will Goldberg das 100-Jahr-Jubiläum des Bauhaus feiern. Nicht als reinen Rückblick auf die Architekturschule, die mit Theater und Festen, Sprache und Poesie, Text und Textilien spielte, sondern als Ausgangspunkt für Fragen zur Künstlerausbildung der Gegenwart. In dieser Gegenwart sei mit Performance fix zu rechnen – als Ausdruck des modernen Lebens, das ebenso unberechenbar sei. Und als zunehmend gefragtes Mittel für Institutionen und Museen, um mit ihrem Publikum in Kontakt zu treten. Wien habe übrigens eine reiche Geschichte, sagt sie. Man denke an Kokoschka, oder später an Brus und Nitsch – deren Aktionismus habe nur nicht Performance geheißen.

