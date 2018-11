Johannes Maria Staud: "Blockflöte ist wirklich kein anregendes Instrument"

Schon als Kind wussten Sie, dass Sie nicht die Noten anderer spielen, sondern lieber selbst welche schreiben wollen. Das taten Sie auch. Haben Ihre Eltern Sie musikalisch sehr gefördert?



Johannes Maria Staud: Ich war in der Singschule und habe Blockflöte gelernt, da war ich sieben oder acht Jahre alt. Und dann wollte ich schon aus eigenem Antrieb komponieren.



Verstehen Sie, weshalb so viele Eltern ihre Kinder ausgerechnet Blockflöte lernen lassen? Dieses Instrument nimmt einem ja meist die Freude an der Musik.

