Pink-Run-Abschluss: Auktion zugunsten der Krebshilfe

Zum Abschluss der Pink-Run-Aktion, die TV-Moderatorin Bianca Schwarzjirg (Puls4) und Triathlet Michael Szymoniuk im Herbst in Bad Gastein ins Leben gerufen haben, findet am 1. Dezember in Wien eine Charity-Auktion in Zusammenarbeit mit dem k. u. k. Hofjuwelier Hügler statt, deren Gesamterlös an die Österreichische Krebshilfe gespendet wird.

"Nachdem wir für den Pink-Run von Gasteiner Unternehmen viel Unterstützung erhalten haben, war es klar, dass auch das Traditionsunternehmen Jul. Hügler - das seine Dependance am Straubinger Platz in Bad Gastein hatte - ein Teil unserer Veranstaltung sein würde", sagt Szymoniuk. "Der Abschluss wird pink, funkelnd und sehr wertvoll."

Versteigert wird ein 18-karätiger Ring, der in den Farben von Pink Ribbon strahlt. Der Geschäftsverkaufspreis liegt bei 20.000 Euro, ausgerufen wird er mit 100 Euro.



Punsch und Versteigerung

"Wir hoffen auf viele Bieter", sagt Franziskus Kriegs-Au, der das Juweliergeschäft seines Urgroßvaters weiterführt. "Wir verzichten in diesem Fall auf jegliches Aufgeld und Abzüge. Der Gesamterlös geht direkt an die Krebshilfe." Der Ring ist derzeit in der Auslage von Jul. Hügler in der Dorotheergasse 12 im ersten Bezirk zu sehen, wo auch die Auktion stattfinden wird. Mitsteigern kann man am 1. Dezember von zu Hause aus (online oder per Telefon) oder vor Ort mit einer Bieternummer.

Den Scheck werden die Geschäftsführerinnen der Österreichischen Krebshilfe, Doris Kiefhaber und Martina Löwe, sowie der Geschäftsführer der Krebshilfe Salzburg, Stephan Spiegel, persönlich entgegennehmen. Zuvor gibt es natürlich Punsch. Beginn ist 13.30 Uhr.

Details: www.pinkrun.at