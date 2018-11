Bergamotte und Schokolade: Moderatorin Slivia Schneider präsentierte neuen Duft

Moderatorn Silvia Schneider präsentierte am Montagabend im Kosmetikstudio Topkapi Topskin am Kohlmarkt ihren neuen Duft "Eau de Toilette by Silvia Schneider". Der Duft (Kopfnote: Bergamotte, Herznote: Orchidee, Lindenblüte, Schwarze Schokolade, Basisnote: Ambra, Leder) ist ab sofort bei Topkapi, im Steffl Department Store und auf www.silviaschneider.at erhältlich.

„Mit dem Duft haben unsere Gäste hoffentlich eine Idee für ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk bekommen", sagte Ingrid Wala, Eigentümerin des Kosmetiksalons. Durch den Abend führte Schneider selbst, sie habe viel Zeit und Energie investiert, um einen einzigartigen, frischen und temperamentvollen Durft zu kreieren.

Modeschau und Ausstellung

Speziell für den Abend stellte Martin Suppan die Ausstellung "Female Icons" zusammen, für eine kleine Modeschau sorgte Miss Oberösterreich Daniela Zivkov, die mit drei weiteren Models nicht nur Schneiders neuen Duft, sondern auch ihre aktuelle Dressing-Gown-Kollektion vorstellte.

Zur Präsentation kamen unter anderem Kathi Stumpf und Alexander Beza, Oliver Stamm, Elisabeth Himmer-Hirnigel, Anelia Peschev, Martin & Claudia Suppan, Pedro Kramreiter & Elisabeth Fallenberg und Kirsten Kunze.