Die Rückeroberung weiblicher Lust

Am Anfang, erzählt die Schweizer Regisseurin Barbara Miller, habe sie vor allem die Frage interessiert, wie es Frauen auf der ganzen Welt in Bezug auf ihre Sexualität geht und was das über ihre Stellung in der Gesellschaft aussagt. Sie habe ergründen wollen, welche Strukturen dahinterstecken, dass Frauen quer durch die Kulturen ihre Sexualität nicht frei leben können – und wenn sie es tun, verfolgt, geächtet und diffamiert werden.

Das Ergebnis monatelanger Recherchen, Gespräche, Begegnungen und Dreharbeiten ist der Dokumentarfilm „#Female Pleasure“ (derzeit im Kino), in dem die Geschichten von fünf Frauen erzählt werden, die sich für eine selbstbestimmte Sexualität und ein selbstbewusstes Körperempfinden stark machen.

Frauen wie die Somalierin Leyla Hussein. Sie kämpft von London aus gegen Genitalverstümmelung von Frauen. Hussein wurde selbst als siebenjähriges Mädchen von ihrer muslimischen Familie genital verstümmelt. Seit der Geburt ihrer Tochter setzt sie sich für körperliche Unversehrtheit muslimischer Frauen in fundamentalistischen Ländern, aber auch in Europa ein. Wesentlich für ihr Engagement sei die Unterstützung durch Männer, betont Hussein. Und zwar jener Männer, die mit patriarchalen Strukturen schon immer ihre Probleme hatten, sich aber nicht aus der Deckung wagten. „Mit diesem Film und unserem weltweiten Einsatz wollen wir genau diese Männer ermutigen, über ihren Schatten zu springen und uns Frauen zu helfen“, sagt Hussein.

„Das haben wir von Männern schon mehrfach gehört“, ergänzt Miller. „Dass sie eigentlich gern etwas tun würden, aber den Widerstand bzw. die Ablehnung anderer Männer befürchten und es daher bleiben lassen.“

Angst als Motiv

Das weltweit vorkommende Phänomen der Unterdrückung weiblicher Sexualität durch Männer begründet Miller hauptsächlich mit Angst. „Viele Männer scheinen so viel Angst vor der selbstbestimmten Sexualität von Frauen zu haben, dass sie sie dämonisieren“, sagt sie. „Ich habe den Eindruck, dass nur Männer mit intaktem Selbstbewusstsein Frauen als ein gleichwertiges sexuelles Gegenüber verstehen können.“ Diese Angst habe ihren Ursprung möglicherweise in der althergebrachten Unterteilung des Menschen in Körper und Geist: „Der Mann ist Geist und rein, die Frau ist Körper und damit unrein – sie lenkt den Mann von seiner geistigen Entwicklung ab. Diese Vorstellung wurde lang in Männer und Frauen eingepflanzt.“

Die Entscheidung, das Thema Sexualität und Frauen im Kontext der fünf Weltreligionen und -kulturen zu erörtern, sei gefallen, als sie Vithika Yadav aus Indien begegnete, die sich mit ihrer Plattform „Love matters“ für das Recht auf Liebesheiraten statt arrangierter Ehen einsetzt. Und durch die Gespräche mit Deborah Feldman.

Die Autorin wurde weltweit bekannt mit ihrer Autobiografie „Unorthodox“, in der sie ihre Flucht aus einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde in New York schildert. Feldman lebt heute in Berlin.

„Gewinn für Männer und Frauen“

Fallbeispiele, die laut Miller zeigen, dass besagte Dämonisierung weiblicher Sexualität ein globales Problem ist. Und solange Frauen als Objekte betrachtet werden und nicht als eigenständige Individuen, werde das ein Problem bleiben. „Frauen müssen artikulieren, dass sie ein Recht auf eine erfüllte Sexualität haben. Und leider kann das die große Mehrheit der Frauen weltweit auch heute noch nicht“, sagt sie. „Aber ich glaube schon, dass es immer mehr Frauen gibt, die ihre Sexualität lustvoll leben können. Ja, es gibt ein Problem, aber wir können das ändern. Das wird ein großer Gewinn sein, für Frauen und für Männer.“

ZUR PERSON Filmemacherin. Barbara Miller wurde 1970 in Winterthur geboren. Sie studierte Jus, absolvierte das Grundstudium in Filmwissenschaft, Philosophie und Psychologie an der Universität Zürich und arbeite einige Jahre als Regie- und Schnittassistentin. Seit 2001 ist sie als freischaffende Dokumentarfilmemacherin tätig. Zu ihren viel beachteten Werken gehören beispielsweise „Sex im Internet“ und „Forbidden Voices“. Ihr neuester Dokumentarfilm, „#Female Pleasure“, läuft seit vergangener Woche unter anderem im Wiener Votivkino.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.11.2018)