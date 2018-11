"CAPE 10": Medizinische Erstversorgung für alle

Zu einem "Abend im Zeichen des sozialen Engagements" lud am Montag die Oberbank. Rund 100 Gäste folgten der Einladung von Gastgeber Andreas Klingan, Leiter des Oberbank-Geschäftsbereichs Wien.

Alois Wögerbauer, Geschäftsführer der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft und mehrfach als Österreichs Fondsmanager des Jahres ausgezeichnet, sprach unter anderem über die Bedeutung von sozialem Engagement in der Geldanlage, bevor Internist Siegfried Meryn das von ihm initiierte Sozial- und Gesundheitszentrum „CAPE 10“ für sozial und gesundheitlich benachteiligte Menschen vorstellte. In diesem Zentrum in Favoriten wird es medizinische Erstversorgung auch für Menschen ohne Sozialversicherung geben. Zudem ist ein Kinder-Gesundheitszentrum geplant.

Wirtschaftlich starkes Umfeld in Wien

Laut Klingan profitiert die Oberbank stark vom wirtschaftlich sehr erfolgreichen Umfeld, das sie in Wien vorfindet. "Diesem Umfeld möchten wir auch etwas zurückgeben, deshalb beteiligen wir uns an sozialen Projekten, wie etwa als Partner am Projekt Cape 10."

Für einen humorvollen Abschluss des Abends sorgte Kabarettist Klaus Eckel mit seinem „Very best of greatest Hits" - und unterhielt damit Gäste wie etwa Hanno Bästlein (B & C Industrieholding), Rosa und Christian Wiesbauer (Wiesbauer Wurstspezialitäten), Robert Blaguss (Blaguss Reisen), Eva und Nematollah Farrokhnia (IMFARR-Group), Johann Haas, Ursula Jakubek (Österreichische Akademie der Wissenschaften), Ulrike Huemer (Stadt Wien), Christian Murhammer (List-Group), Notar Franz-Georg Piskernik, Christoph Urbanek (DLA Piper) und Rudolf Zinell (FOCUS Management).

red.