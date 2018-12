Pink Run-Abschluss mit mehr als 50.000 Euro für Krebshilfe

Mehr als 8000 Euro brachte am Samstag die Versteigerung eines 18-karätigen Ring ein, der in den Farben von Pink Ribbon strahlt. Die Auktion fand in Zusammenarbeit mit dem k. u. k. Hofjuwelier Hügler statt und war der Abschluss der Pink Run-Initiative (www.pinkrun.at), die TV-Moderatorin Bianca Schwarzjirg (Puls4) und Triathlet Michael Szymoniuk im Herbst in Bad Gastein ins Leben gerufen haben.

Insgesamt kamen 53.021 Euro zusammen, die noch vor Ort im Juweliergeschäft Hügler von Stefan Spiegel, Geschäftsführer der Salzburger Krebshilfe, entgegengenommen wurde. "Das ist der höchste Spendenscheck, den ich jemals in Empfang nehmen durfte", sagte Spiegel. "Wir sind sehr froh, dass der Pink Run Bad Gastein und die Amadeus Charity Auktion so gut funktioniert haben.“

Neuauflage im kommenden Jahr

„So viele Menschen haben uns in diesem Jahr bei der Pink Run-Aktion unterstützt. Dafür sind wir unendlich dankbar", sagte Schwarzjirg. „Diese Summe hätten wir uns nie erwartet." Sie und Szymoniuk kündigten für das kommende Jahr bereits die Fortsetzung von Pink Run an.

Unter den Gästen waren am Samstag unter anderem Sängerin Doretta Carter, die Moderatoren Andreas Moravec, Armin Doppelbauer sowie Johanna Setzer, Filmproduzent Norbert Blecha und Ronald Diesenreiter, General Manager des Hilton Wien.

red.